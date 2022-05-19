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الداخلية المصرية تعلن إحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء وتصفية عنصر تكفيري
الداخلية المصرية تعلن إحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء وتصفية عنصر تكفيري
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي، في محافظة شمال سيناء. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T14:06+0000
2022-05-19T14:07+0000
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وأفاد بيان للوزارة، بأن "أحد الارتكازات الأمنية، بمنطقة التلول في شمال سيناء، نجح في إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل انتحاري ضد أفراد الكمين".وأضاف البيان، الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، أن قوات الشرطة تبادلت إطلاق النيران، مع الإرهابي مما أدى إلى مصرعه.وعثرت القوات بحوزة العنصر التكفيري، على "حزام ناسف، 2 قنبلة يدوية، سلاح آلي، 4 خزائن خاصة به، 112 طلقة من ذات العيار".وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.وأشار إلى أن عملية إحباط الهجوم جاءت استمرارا جهود وزارة الداخلية في مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية، والتي تسعى لاستهداف رجـال القـوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/الداخلية-المصرية-تعلن-نقل-علاء-عبد-الفتاح-لمركز-الإصلاح-والتأهيل-1062395049.html
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الداخلية المصرية تعلن إحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء وتصفية عنصر تكفيري

14:06 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 14:07 GMT 19.05.2022)
© AP Photo / Nariman El-Moftyالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي، في محافظة شمال سيناء.
وأفاد بيان للوزارة، بأن "أحد الارتكازات الأمنية، بمنطقة التلول في شمال سيناء، نجح في إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل انتحاري ضد أفراد الكمين".
وأضاف البيان، الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، أن قوات الشرطة تبادلت إطلاق النيران، مع الإرهابي مما أدى إلى مصرعه.
وعثرت القوات بحوزة العنصر التكفيري، على "حزام ناسف، 2 قنبلة يدوية، سلاح آلي، 4 خزائن خاصة به، 112 طلقة من ذات العيار".
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وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
وأشار إلى أن عملية إحباط الهجوم جاءت استمرارا جهود وزارة الداخلية في مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية، والتي تسعى لاستهداف رجـال القـوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة.
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