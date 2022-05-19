https://arabic.sputniknews.com/20220519/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1062415495.html
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة
أحصت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها الصباحي اليوم الخميس، خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في اليوم السابق، كما أشارت لكل ما تم... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:25+0000
2022-05-19T08:25+0000
2022-05-19T08:25+0000
رصد عسكري
العالم
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيانها: "أصابت القوات الصاروخية والمدفعية ستة مواقع قيادة، و295 منطقة تمركز للقوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و43 وحدة مدفعية وقذائف هاون أوكرانية في مواقع إطلاق النار ومحطتي حرب إلكترونية".وأضاف البيان: "ضرب الطيران الروسي موقعين للقيادة، بالإضافة إلى 58 منطقة تمركز فيها القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم تحييد أكثر من 340 قوميًا متطرفا، وتم تعطيل 62 وحدة من المعدات العسكرية".وأكد البيان أن "الدفاع الجوي الروسي دمر 15 طائرة من دون طيار أوكرانية، بينها واحدة من طراز بيرقدار-TB2".ونوهت الوزارة في بيانها إلى "استسلام 771 من مقاتلي وحدة أزوف القومية في مصنع أزوفستال للمعادن في ماريوبول، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي يكون عدد المستسلمين من القوميين المتطرفين 1730 متشددا منذ 16 مايو من بينهم 80 جريحا".واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 172 طائرة حربية و125 مروحية، و942 طائرة دون طيار، و313 منظومة صواريخ دفاع جوي، و3158 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و395 راجمة صواريخ، و1562 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 3026 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, العالم, روسيا
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة
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أحصت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها الصباحي اليوم الخميس، خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في اليوم السابق، كما أشارت لكل ما تم تدميره منذ 24 فبراير الماضي.
وذكرت الوزارة في بيانها: "أصابت القوات الصاروخية والمدفعية ستة مواقع قيادة، و295 منطقة تمركز للقوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و43 وحدة مدفعية وقذائف هاون أوكرانية في مواقع إطلاق النار ومحطتي حرب إلكترونية".
وأضاف البيان: "ضرب الطيران الروسي موقعين للقيادة، بالإضافة إلى 58 منطقة تمركز فيها القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم تحييد أكثر من 340 قوميًا متطرفا، وتم تعطيل 62 وحدة من المعدات العسكرية".
وأكد البيان أن "الدفاع الجوي الروسي دمر 15 طائرة من دون طيار أوكرانية، بينها واحدة من طراز بيرقدار-TB2".
ونوهت الوزارة في بيانها إلى "استسلام 771 من مقاتلي وحدة أزوف القومية في مصنع أزوفستال للمعادن في ماريوبول، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي يكون عدد المستسلمين من القوميين المتطرفين 1730 متشددا منذ 16 مايو من بينهم 80 جريحا".
واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 172 طائرة حربية و125 مروحية، و942 طائرة دون طيار، و313 منظومة صواريخ دفاع جوي، و3158 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و395 راجمة صواريخ، و1562 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 3026 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".