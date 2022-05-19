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https://arabic.sputniknews.com/20220519/السفير-حداد-وزير-الاقتصاد-يترأس-وفد-سورية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1062427886.html
السفير حداد: وزير الاقتصاد يترأس وفد سورية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
السفير حداد: وزير الاقتصاد يترأس وفد سورية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
صرح السفير السوري في روسيا رياض حداد بأن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل سيترأس وفد بلاده المشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T11:51+0000
2022-05-19T11:51+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال حداد لوكالة "سبوتنيك": "سوريا ستشارك هذا العام في هذا المنتدى الذي يستضيف كل عام عددا من وزراء الوزارات المعنية ورجال الأعمال".وأضاف: "سيكون (وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل) على رأس الوفد".يعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، وأصبح المنتدى، على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كلهتم تحديد موعد انعقاد المنتدى لهذا العام في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران 2022.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم

السفير حداد: وزير الاقتصاد يترأس وفد سورية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

11:51 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل خلال اللقاء مع وكالة "سبوتنيك" في منتدى بطرسبورغ 2021
وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل خلال اللقاء مع وكالة سبوتنيك في منتدى بطرسبورغ 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
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صرح السفير السوري في روسيا رياض حداد بأن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل سيترأس وفد بلاده المشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وقال حداد لوكالة "سبوتنيك": "سوريا ستشارك هذا العام في هذا المنتدى الذي يستضيف كل عام عددا من وزراء الوزارات المعنية ورجال الأعمال".
وأضاف: "سيكون (وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل) على رأس الوفد".
يعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، وأصبح المنتدى، على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله
تم تحديد موعد انعقاد المنتدى لهذا العام في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران 2022.
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