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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220519/الولايات-المتحدة-تعين-بريدجيت-برينك-سفيرة-للبلاد-لدى-أوكرانيا-1062409881.html
الولايات المتحدة تعين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا
الولايات المتحدة تعين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس على تعيين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T02:49+0000
2022-05-19T02:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
موسكو
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، "أكدنا للتو أن بريدجيت برينك ... ستصبح سفيرة للبلاد في أوكرانيا".هذا ورشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة، بريدجيت برينك، للعمل كسفيرة فوق العادة، ومفوضة لأوكرانيا.
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موسكو, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تعين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا

02:49 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس على تعيين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، "أكدنا للتو أن بريدجيت برينك ... ستصبح سفيرة للبلاد في أوكرانيا".
هذا ورشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة، بريدجيت برينك، للعمل كسفيرة فوق العادة، ومفوضة لأوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 13:16 GMT
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