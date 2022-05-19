https://arabic.sputniknews.com/20220519/الولايات-المتحدة-تعين-بريدجيت-برينك-سفيرة-للبلاد-لدى-أوكرانيا-1062409881.html
الولايات المتحدة تعين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا
الولايات المتحدة تعين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس على تعيين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T02:49+0000
2022-05-19T02:49+0000
2022-05-19T02:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
موسكو
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، "أكدنا للتو أن بريدجيت برينك ... ستصبح سفيرة للبلاد في أوكرانيا".هذا ورشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة، بريدجيت برينك، للعمل كسفيرة فوق العادة، ومفوضة لأوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
موسكو, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تعين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس على تعيين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، "أكدنا للتو أن بريدجيت برينك ... ستصبح سفيرة للبلاد في أوكرانيا".
هذا ورشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة، بريدجيت برينك، للعمل كسفيرة فوق العادة، ومفوضة لأوكرانيا.