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بيلاروسيا تبيع وقودا باهظ الثمن للشاحنات من الاتحاد الأوروبي
بيلاروسيا تبيع وقودا باهظ الثمن للشاحنات من الاتحاد الأوروبي
أعلنت شركة "بيلنفطخيم" البيلاروسية أن الشاحنات المسجلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتمكن من إعادة التزود بالوقود في 12 محطة تعبئة حدودية في بيلاروسيا... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:52+0000
2022-05-19T08:52+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
اقتصاد
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في وقت سابق، فرضت بيلاروسيا، ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 16 أبريل/ نيسان، حظرًا على حركة السيارات والجرارات المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الجمركية لاتحاد EAEU إلى الجمهورية. الاستثناء هو مرور الشاحنات عبر نقاط تفتيش معينة إلى أماكن مخصصة بشكل خاص على أراضي الجمهورية لتنفيذ عمليات الشحن والنقل.وتضم القائمة 12 محطة وقود حدودية مخصصة لنقاط التفتيش وأماكن منشأة لعمليات الشحن ونقله وفق مسارات معينة. وفقًا للشركة، تتعلق التغييرات ببيع وقود الديزل، مع مراعاة الطلب الموسمي، من وقود الدرجات DT-L-K5، أو الدرجة C ، أو ECO ، أو DT-Z-K5 ، أو الدرجة F ، أو ECO ، أو DT-Z- K5 أو class 0 أو ECO أو DT-Z-K5 أو الفئة 2 أو ECO.وأوضحت الشركة أن "سعرها سيكون أعلى من سعر التجزئة لأنواع وقود الديزل التقليدية في جمهورية بيلاروسيا". حاليًا، يصل سعر هذه الأنواع من وقود الديزل إلى 3.58 روبل بيلاروسي (1.42 دولارًا) مقابل 2.34 روبل بيلاروسي (حوالي 0.93 دولارًا) لكل لتر من الديزل التقليدي.كما أكدت أنه لا يزال لدى المستهلكين البلاروسيين والمقيمين في بيلاروسيا ومواطني دول الاتحاد الأوروبي الفرصة لإعادة تعبئة السيارات بأنواع أخرى من وقود الديزل في محطات الوقود الأخرى الموجودة في بيلاروسيا أكثر من 800 محطة في البلاد.
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أخبار بيلاروسيا اليوم, اقتصاد

بيلاروسيا تبيع وقودا باهظ الثمن للشاحنات من الاتحاد الأوروبي

08:52 GMT 19.05.2022
© Photo / Pixabayمحطة وقود
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Photo / Pixabay
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أعلنت شركة "بيلنفطخيم" البيلاروسية أن الشاحنات المسجلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتمكن من إعادة التزود بالوقود في 12 محطة تعبئة حدودية في بيلاروسيا اعتبارًا من 20 مايو/ أيار، فقط باستخدام أنواع وقود الديزل ذات العلامات التجارية الأعلى تكلفة.
في وقت سابق، فرضت بيلاروسيا، ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 16 أبريل/ نيسان، حظرًا على حركة السيارات والجرارات المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الجمركية لاتحاد EAEU إلى الجمهورية. الاستثناء هو مرور الشاحنات عبر نقاط تفتيش معينة إلى أماكن مخصصة بشكل خاص على أراضي الجمهورية لتنفيذ عمليات الشحن والنقل.

وذكرت الشركة: "اعتبارًا من 20 مايو/أيار 2022، تدخل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ ... تحدد الوثيقة، على وجه الخصوص، قائمة بمحطات التعبئة حيث يمكن إعادة تزويد الشاحنات والجرارات المسجلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالوقود".

وتضم القائمة 12 محطة وقود حدودية مخصصة لنقاط التفتيش وأماكن منشأة لعمليات الشحن ونقله وفق مسارات معينة. وفقًا للشركة، تتعلق التغييرات ببيع وقود الديزل، مع مراعاة الطلب الموسمي، من وقود الدرجات DT-L-K5، أو الدرجة C ، أو ECO ، أو DT-Z-K5 ، أو الدرجة F ، أو ECO ، أو DT-Z- K5 أو class 0 أو ECO أو DT-Z-K5 أو الفئة 2 أو ECO.
وأوضحت الشركة أن "سعرها سيكون أعلى من سعر التجزئة لأنواع وقود الديزل التقليدية في جمهورية بيلاروسيا". حاليًا، يصل سعر هذه الأنواع من وقود الديزل إلى 3.58 روبل بيلاروسي (1.42 دولارًا) مقابل 2.34 روبل بيلاروسي (حوالي 0.93 دولارًا) لكل لتر من الديزل التقليدي.
كما أكدت أنه لا يزال لدى المستهلكين البلاروسيين والمقيمين في بيلاروسيا ومواطني دول الاتحاد الأوروبي الفرصة لإعادة تعبئة السيارات بأنواع أخرى من وقود الديزل في محطات الوقود الأخرى الموجودة في بيلاروسيا أكثر من 800 محطة في البلاد.
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