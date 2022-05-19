https://arabic.sputniknews.com/20220519/تفاصيل-القانون-الجديد-الذي-أقره-البرلمان-الياباني-لحماية-النساء-1062425306.html

تفاصيل القانون الجديد الذي أقره البرلمان الياباني لحماية النساء

تفاصيل القانون الجديد الذي أقره البرلمان الياباني لحماية النساء

وافق البرلمان الياباني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يزيد من إجراءات حماية النساء خاصة اللاتي يتعرضن للفقر والعنف المنزلي والعنف الجنسي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T10:55+0000

2022-05-19T10:55+0000

2022-05-19T10:55+0000

اليابان

المرأة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055179343_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_65c455f5beb5d6b91cf1c368953b7dce.jpg

ووفقا لـ موقع اليابان تايمز، فإن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2024، يستهدف تشجيع الدولة والبلديات على زيادة تدابير مساعدة النساء اللاتي يتعرضن للعنف، بشكل أفضل.ويهدف القانون الجديد إلى مراعاة النساء، ضحايا العنف الجنسي أو المنزلي اللائي قد لا يكون لهن مكان للعيش فيه أو عليهن ديون، ومساعدتهن على عيش حياة مستقلة.ويوجب القانون كذلك على الحكومات المحلية التنسيق مع المنظمات ذات الصلة والمجموعات النسائية غير الحكومية لتنفيذ تدابير الدعم، على سبيل المثال من خلال المساعدة في تأمين العمالة والسكن للنساء.يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت المشاكل التي تواجهها النساء في اليابان، مثل الفقر والاستغلال الجنسي والانتحار أكثر تعقيدًا، الأمر الذي أكدت معه مجموعات الدعم أن القانون الحالي لا يأخذ مثل هذه المواقف واحتياجات الإغاثة في الاعتبار.في الوقت الحاضر، يستند نظام دعم المرأة إلى قانون مكافحة الدعارة في البلاد الذي تم سنه في عام 1956، والذي يهدف إلى حماية أولئك الذين يشعرون بأن طريقهم الوحيد للخروج هو من خلال الدعارة.

https://arabic.sputniknews.com/20220209/حقيقة-فرض-اليابان-ما-يشبه-عدة-الطلاق-على-النساء-1058267312.html

اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اليابان, المرأة