https://arabic.sputniknews.com/20220519/خبير-عسكري-توجه-فنلندا-والسويد-للانضمام-إلى-الناتو-هو-بقرار-أمريكي--1062423276.html
خبير عسكري: "توجه فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو هو بقرار أمريكي"
خبير عسكري: "توجه فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو هو بقرار أمريكي"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": روسيا ترد بخطوات عسكرية على انضمام فنلندا للناتو، تدريبات عسكرية أمريكية بالذخيرة الحية في دير الزور في... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:20+0000
2022-05-19T10:20+0000
2022-05-19T10:20+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري:"توجه فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو هو بقرار أمريكي"
خبير عسكري:"توجه فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو هو بقرار أمريكي"
اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن كلاً من فنلندا والسويد تمتلكان المؤهلات للانضمام إلى الناتو، وأشار ستولتنبرغ إلى أن قرار الانضمام للناتو يعود إلى السويد وفنلندا، والحلف سيحترم قرارهما لأن جميع الدول ذات السيادة لها الحق في اختيار طريقها الخاص، وذكر أن السويد وفنلندا هما أقرب الشركاء بالنسبة إلى الناتو، وإذا قررتا التقدم بطلب الحصول على العضوية فإن هذه ستكون لحظة تاريخية، مضيفا أن عضويتهما في الناتو ستعزز أمننا المشترك.أما موسكو، فمن جهتها اعتبرت ان خطوة دخول فنلندا إلى الناتو هي خطوة عدائية وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها.عن هذا الموضوع، قال الخبيرالعسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، خلال مداخلة لـ "شؤون عسكرية":أما فيما يخص الموقف التركي الرافض لدخول فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي يضيف حطيط، قائلاً:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "توجه فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو هو بقرار أمريكي"
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": روسيا ترد بخطوات عسكرية على انضمام فنلندا للناتو، تدريبات عسكرية أمريكية بالذخيرة الحية في دير الزور في سوريا، حوار بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي فما هي محاوره؟، حديث الميدان وأبرز أحداثه بحسب الدفاع الروسية.
اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن كلاً من فنلندا والسويد تمتلكان المؤهلات للانضمام إلى الناتو، وأشار ستولتنبرغ إلى أن قرار الانضمام للناتو يعود إلى السويد وفنلندا، والحلف سيحترم قرارهما لأن جميع الدول ذات السيادة لها الحق في اختيار طريقها الخاص، وذكر أن السويد وفنلندا هما أقرب الشركاء بالنسبة إلى الناتو، وإذا قررتا التقدم بطلب الحصول على العضوية فإن هذه ستكون لحظة تاريخية، مضيفا أن عضويتهما في الناتو ستعزز أمننا المشترك.
أما موسكو، فمن جهتها اعتبرت ان خطوة دخول فنلندا إلى الناتو هي خطوة عدائية وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها.
عن هذا الموضوع، قال الخبيرالعسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، خلال مداخلة لـ "شؤون عسكرية
":
إن "من يحرك بالقرار الفنلندي والسويدي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي هو القرار الأمريكي وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ضغطت عليهما كما وأنها تريد أن تعوض عن هزيمتها الاستراتيجية في أوكرانيا بأن تقوم بالتمدد والالتفاف حول روسيا وهي لهذا السبب دفعت كلا من فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو".
أما فيما يخص الموقف التركي الرافض لدخول فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي يضيف حطيط، قائلاً:
إن "ميثاق الحلف الأطلسي يتضمن بندًا وهو أن قبول أطراف جديدة يستوجب قراراً بإجماع الأعضاء، وبالتالي اعتراض أنقرة يفسد ذلك ويمنع اتخاذ هذا القرار".
التفاصيل في الملف الصوتي...