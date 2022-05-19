https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-الوزراء-اليابان-تقدم-300-مليون-دولار-إضافية-لمساعدة-أوكرانيا-1062418244.html
رئيس الوزراء: اليابان تقدم 300 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا
رئيس الوزراء: اليابان تقدم 300 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا
قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، إن اليابان ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدة مالية لأوكرانيا، حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية بسبب ما... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:59+0000
2022-05-19T08:59+0000
2022-05-19T08:59+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062418133_0:0:2851:1603_1920x0_80_0_0_76cb8a1bfd3872d7a622c3f437591bf5.jpg
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "kyodo news"، قال كيشيدا للصحفيين في طوكيو "تلقينا من الجانب الأوكراني دعوات للحصول على دعم مالي قصير الأجل حيث تدهور الوضع المالي بسبب الغزو الروسي".وأضاف "بصفتها عضوا في مجموعة السبع وعضوا في المجتمع الدولي ، يتعين على اليابان الاستجابة لمثل هذه الاحتياجات".وقال كيشيدا: "إن اليابان ستزيد القروض إلى أوكرانيا إلى 300 مليون دولار. وتعهد بتقديم مساعدة مالية إضافية ليرفع المبلغ الإجمالي إلى 600 مليون دولار".ومن المبلغ المبدئي البالغ 300 مليون دولار، وقعت اليابان اتفاقية قرض بقيمة 13 مليار ين (100 مليون دولار) مع أوكرانيا يوم الاثنين الماضي.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062418133_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_a92f5485c78c13c738d66385d7707c0b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء: اليابان تقدم 300 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، إن اليابان ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدة مالية لأوكرانيا، حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية بسبب ما سماه "الغزو الروسي".
وبحسب وكالة
الأنباء اليابانية "kyodo news"، قال كيشيدا للصحفيين في طوكيو "تلقينا من الجانب الأوكراني دعوات للحصول على دعم مالي قصير الأجل حيث تدهور الوضع المالي بسبب الغزو الروسي".
وأضاف "بصفتها عضوا في مجموعة السبع وعضوا في المجتمع الدولي ، يتعين على اليابان الاستجابة لمثل هذه الاحتياجات".
وقال كيشيدا: "إن اليابان ستزيد القروض إلى أوكرانيا إلى 300 مليون دولار. وتعهد بتقديم مساعدة مالية إضافية ليرفع المبلغ الإجمالي إلى 600 مليون دولار".
ومن المبلغ المبدئي البالغ 300 مليون دولار، وقعت اليابان اتفاقية قرض بقيمة 13 مليار ين (100 مليون دولار) مع أوكرانيا يوم الاثنين الماضي.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.