https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-الوزراء-بولندا-مستعدة-لبناء-قواعد-دائمة-للناتو-1062414983.html
رئيس الوزراء: بولندا مستعدة لبناء قواعد دائمة للناتو
رئيس الوزراء: بولندا مستعدة لبناء قواعد دائمة للناتو
أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي في مؤتمر "ستراتيجيك آرك" بوارسو اليوم الخميس، أن بولندا مستعدة لبناء قواعد دائمة للناتو لاستيعاب وحدات صغيرة سريعة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:01+0000
2022-05-19T08:01+0000
2022-05-19T08:12+0000
بولندا
العالم
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وقال مورافيكي: "يجب إنشاء قواعد دائمة للحلفاء في دول العلم الشرقي لحلف شمال الأطلسي. وبولندا مستعدة لبناء مثل هذه القواعد التي من شأنها أن تكون مكانًا لنشر الوحدات الصغيرة على أساس دائم".في الوقت نفسه، قال إنه يخشى مطالبات روسيا الإقليمية. وقال مورافيكي: "يجب أن تعلم روسيا أننا لن نتنازل عن شبر واحد من أراضي حلف شمال الأطلسي".
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بولندا, العالم
رئيس الوزراء: بولندا مستعدة لبناء قواعد دائمة للناتو
08:01 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي في مؤتمر "ستراتيجيك آرك" بوارسو اليوم الخميس، أن بولندا مستعدة لبناء قواعد دائمة للناتو لاستيعاب وحدات صغيرة سريعة الانتشار.
وقال مورافيكي: "يجب إنشاء قواعد دائمة للحلفاء في دول العلم الشرقي لحلف شمال الأطلسي. وبولندا مستعدة لبناء مثل هذه القواعد التي من شأنها أن تكون مكانًا لنشر الوحدات الصغيرة على أساس دائم".
في الوقت نفسه، قال إنه يخشى مطالبات روسيا الإقليمية. وقال مورافيكي: "يجب أن تعلم روسيا أننا لن نتنازل عن شبر واحد من أراضي حلف شمال الأطلسي".