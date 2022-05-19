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https://arabic.sputniknews.com/20220519/سامسونغ-تسمح-بطباعة-وجهك-على-ثلاجثتها-مقابل-500-دولار-1062447831.html
‏"سامسونغ" تسمح بطباعة وجهك على ثلاجثتها مقابل 500 دولار
‏"سامسونغ" تسمح بطباعة وجهك على ثلاجثتها مقابل 500 دولار
تطرح شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية في وقت لاحق من العام الحالي ميزة جديدة، وهي إمكانية ‏طباعة أي صورة على ثلاجاتها المصممة حسب الطلب.‏ 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T17:38+0000
2022-05-19T17:38+0000
شركة سامسونج
مجتمع
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وستتيح "سامسونغ" إمكانية الطباعة على أبواب الثلاجة ذات البابين من طراز "Bespoke" مقابل دفع مبلغ 500 دولار، سواء كان ذلك صورة شخصية أو رسومات للأطفال.وقالت "سامسونغ" في إعلان لها إنه في حال امتلاك بالفعل ثلاجة مفصّلة حسب الطلب، فمن الممكن طلب ألواح الأبواب بشكل منفصل وتبديلها (250 دولار تكلفة الطباعة على الباب الواحد).وأضافت الشركة الكورية الجنوبية أن عملية الطباعة وشحن الثلاجة تستغرق حوالي 8 أسابيع.وكانت "سامسونغ" تتيح في السابق الاختيار من بين مجموعة محدودة من الألوان وبعض المطبوعات على ثلاجتها "Bespoke"، وعلى سبيل المثال من الممكن في المملكة المتحدة شراء ثلاجة مطبوع عليها صورة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بمناسبة الاحتفال بيوبيلها البلاتيني.
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شركة سامسونج, مجتمع

‏"سامسونغ" تسمح بطباعة وجهك على ثلاجثتها مقابل 500 دولار

17:38 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / DON EMMERTشركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية
شركة سامسونغ الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية
© AFP 2022 / DON EMMERT
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تطرح شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية في وقت لاحق من العام الحالي ميزة جديدة، وهي إمكانية ‏طباعة أي صورة على ثلاجاتها المصممة حسب الطلب.‏
وستتيح "سامسونغ" إمكانية الطباعة على أبواب الثلاجة ذات البابين من طراز "Bespoke" مقابل دفع مبلغ 500 دولار، سواء كان ذلك صورة شخصية أو رسومات للأطفال.
وقالت "سامسونغ" في إعلان لها إنه في حال امتلاك بالفعل ثلاجة مفصّلة حسب الطلب، فمن الممكن طلب ألواح الأبواب بشكل منفصل وتبديلها (250 دولار تكلفة الطباعة على الباب الواحد).
وأضافت الشركة الكورية الجنوبية أن عملية الطباعة وشحن الثلاجة تستغرق حوالي 8 أسابيع.
وكانت "سامسونغ" تتيح في السابق الاختيار من بين مجموعة محدودة من الألوان وبعض المطبوعات على ثلاجتها "Bespoke"، وعلى سبيل المثال من الممكن في المملكة المتحدة شراء ثلاجة مطبوع عليها صورة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بمناسبة الاحتفال بيوبيلها البلاتيني.
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