https://arabic.sputniknews.com/20220519/سعر-الذهب-ينخفض-مع-ارتفاع-عائدات-السندات-الحكومية-الأمريكية-1062411202.html
سعر الذهب ينخفض مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية
سعر الذهب ينخفض مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية
انخفض سعر الذهب، صباح اليوم الخميس، تحت ضغط زيادة عوائد السندات الحكومية الأمريكية، وفقًا لبيانات التداول. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T06:00+0000
2022-05-19T06:00+0000
2022-05-19T06:06+0000
اقتصاد
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انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 3.95 دولار أو 0.21% إلى 1812.12 دولار للأونصة اعتبارًا من الساعة 8:41 بتوقيت موسكو. تراجعت العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو/ تموز بنسبة 0.66% إلى 21.407 دولار للأوقية.ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 2.908% من الإغلاق السابق عند 2.884%. العائد المرتفع يجعل الذهب أصلًا أقل ربحية، ونتيجة لذلك تنخفض قيمته.ومع ذلك، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن محلل Oanda إدوارد مويا، يمكن أن يصل سعر الذهب إلى 1850 دولارًا للأونصة حيث يبحث المستثمرون عن الأصول الآمنة وسط الضغوط التضخمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
سعر الذهب ينخفض مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية
06:00 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 06:06 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
انخفض سعر الذهب، صباح اليوم الخميس، تحت ضغط زيادة عوائد السندات الحكومية الأمريكية، وفقًا لبيانات التداول.
انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 3.95 دولار أو 0.21% إلى 1812.12 دولار للأونصة اعتبارًا من الساعة 8:41 بتوقيت موسكو. تراجعت العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو/ تموز بنسبة 0.66% إلى 21.407 دولار للأوقية.
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 2.908% من الإغلاق السابق عند 2.884%. العائد المرتفع يجعل الذهب أصلًا أقل ربحية، ونتيجة لذلك تنخفض قيمته.
ومع ذلك، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن محلل Oanda إدوارد مويا، يمكن أن يصل سعر الذهب إلى 1850 دولارًا للأونصة حيث يبحث المستثمرون عن الأصول الآمنة وسط الضغوط التضخمية.