https://arabic.sputniknews.com/20220519/كتاب-كرتوني-يروي-قصة-حياة-زيلينسكي-1062434472.html
كتاب كرتوني يروي قصة حياة زيلينسكي... صور
كتاب كرتوني يروي قصة حياة زيلينسكي... صور
قامت "TidalWave Comics" بتأليف قصة حياة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي تحول فيها من ممثل كوميدي إلى رئيس، وفق نظام "كوميكس" الكرتوني. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:31+0000
2022-05-19T13:31+0000
2022-05-19T13:31+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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يروي الكتاب الذي جاء في 22 صفحة والذي طُرح يوم الأربعاء، كيفية وصول زيلينسكي، الذي كان ممثلا كوميديا في برنامج تلفزيوني، إلى السلطة عام 2019، ولم تكن لديه خبرة سياسية عندما تولى منصبه كسادس رئيس للبلاد.وتساءل الكاتب مايكل فريزل قائلا: "من هو؟ ما الذي يجعله مميزا؟ لماذا هو الزعيم المناسب لأوكرانيا في هذه اللحظة؟ هذه هي الأشياء التي كنت أشعر بفضول حيالها عندما بدأت البحث".قال ديفيس: "بصفتي قارئًا مترددًا، وجدت أنه من السهل الوصول إلى المعلومات على شكل الكتاب الهزلي، لذلك أعتقد دائمًا أن القصص المصورة يمكنها الترفيه والتعليم في آن معا". مكتبة TidalWave والتي تضم أكثر من 200 سيرة ذاتية للكتب المصورة، تحدثت سابقا عن باراك أوباما ودونالد ترامب وكوندوليزا رايس وجورج بوش وجوستن ترودو ونيلسون مانديلا وإليزابيث وارين وآخرين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
كتاب كرتوني يروي قصة حياة زيلينسكي... صور
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قامت "TidalWave Comics" بتأليف قصة حياة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي تحول فيها من ممثل كوميدي إلى رئيس، وفق نظام "كوميكس" الكرتوني.
يروي الكتاب
الذي جاء في 22 صفحة والذي طُرح يوم الأربعاء، كيفية وصول زيلينسكي، الذي كان ممثلا كوميديا في برنامج تلفزيوني، إلى السلطة عام 2019، ولم تكن لديه خبرة سياسية عندما تولى منصبه كسادس رئيس للبلاد.
وتساءل الكاتب مايكل فريزل قائلا: "من هو؟ ما الذي يجعله مميزا؟ لماذا هو الزعيم المناسب لأوكرانيا في هذه اللحظة؟ هذه هي الأشياء التي كنت أشعر بفضول حيالها عندما بدأت البحث".
قال ديفيس: "بصفتي قارئًا مترددًا، وجدت أنه من السهل الوصول إلى المعلومات على شكل الكتاب الهزلي، لذلك أعتقد دائمًا أن القصص المصورة يمكنها الترفيه والتعليم في آن معا".
مكتبة TidalWave والتي تضم أكثر من 200 سيرة ذاتية للكتب المصورة، تحدثت سابقا عن باراك أوباما ودونالد ترامب وكوندوليزا رايس وجورج بوش وجوستن ترودو ونيلسون مانديلا وإليزابيث وارين وآخرين.