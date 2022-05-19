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كورونا ينحسر في روسيا... ونظام الرعاية الصحية يعود لوضع ما قبل الوباء
كورونا ينحسر في روسيا... ونظام الرعاية الصحية يعود لوضع ما قبل الوباء
قالت يفغينيا كوتوفا، مديرة إدارة المراقبة والتحليل والتطوير الصحي الاستراتيجي في وزارة الصحة الروسية، إن فيروس كورونا انحسر في البلاد، وعاد نظام الرعاية الصحية... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:56+0000
2022-05-19T08:56+0000
روسيا
مجتمع
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قالت كوتوفا في منتدى "أورغزدراف 2022"، اليوم، إن "الوضع الوبائي يتغير حيث تم رفع القيود وانخفض تدفق المرضى المصابين بأمراض معدية حادة إلى المستشفيات، والعيادات، لذلك نعود إلى وضع التشغيل المخطط له قبل تفشي الجائحة".ونوهت إلى أن "كوفيد انحسر لكنه غيّر الحالة الصحية للسكان".اليوم الخميس، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 4927 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و97 حالة وفاة.وأضاف المقر: " تعافى 5952 شخصًا من الإصابة بالفيروس بتناقص قدره 3 في المئة مقارنة بيوم أمس".وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن إلغاء الارتداء الإلزامي للكمامات الطبية في العاصمة موسكو ابتداءً من 15 آذار/مارس.وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضَا كبيرًا في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد نجاعة الإجراءات، التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، على صعيد الاستعدادات القائمة والتلقيح ضد الفيروس.
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كورونا ينحسر في روسيا... ونظام الرعاية الصحية يعود لوضع ما قبل الوباء

08:56 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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قالت يفغينيا كوتوفا، مديرة إدارة المراقبة والتحليل والتطوير الصحي الاستراتيجي في وزارة الصحة الروسية، إن فيروس كورونا انحسر في البلاد، وعاد نظام الرعاية الصحية إلى العمل المخطط له.
قالت كوتوفا في منتدى "أورغزدراف 2022"، اليوم، إن "الوضع الوبائي يتغير حيث تم رفع القيود وانخفض تدفق المرضى المصابين بأمراض معدية حادة إلى المستشفيات، والعيادات، لذلك نعود إلى وضع التشغيل المخطط له قبل تفشي الجائحة".
ونوهت إلى أن "كوفيد انحسر لكنه غيّر الحالة الصحية للسكان".
اليوم الخميس، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 4927 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و97 حالة وفاة.
وأضاف المقر: " تعافى 5952 شخصًا من الإصابة بالفيروس بتناقص قدره 3 في المئة مقارنة بيوم أمس".
وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن إلغاء الارتداء الإلزامي للكمامات الطبية في العاصمة موسكو ابتداءً من 15 آذار/مارس.
وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضَا كبيرًا في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد نجاعة الإجراءات، التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، على صعيد الاستعدادات القائمة والتلقيح ضد الفيروس.
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