https://arabic.sputniknews.com/20220519/مجلس-الأعمال-الاهتمام-بتطوير-التعاون-بين-روسيا-والإمارات-العربية-المتحدة-يزداد-10-أضعاف-1062421672.html
مجلس الأعمال: الاهتمام بتطوير التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة يزداد 10 أضعاف
مجلس الأعمال: الاهتمام بتطوير التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة يزداد 10 أضعاف
قال سيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي، إن الاهتمام بتطوير التعاون بين الإمارات وروسيا تضاعف عشرة أضعاف. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:02+0000
2022-05-19T10:02+0000
2022-05-19T10:02+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال خلال الجلسة العامة في "روسيا والعالم الإسلامي": "بفضل الموقف المتوازن لحكومة الإمارات، نرى زيادة تقارب خمسة أو حتى عشرة أضعاف في الاهتمام بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".ووفقا له، فإن الأدوات اللازمة لذلك ليست كافية.وأضاف غوركوف أن "إنشاء هذه الأدوات هو مهمة أساسية: هذه هي قضايا الدعم أثناء تسجيل الشركات، وإصدار الشهادات"، مشيرًا إلى الحاجة إلى تطوير "الصيرفة الإسلامية".بدوره ، أشار نائب وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله الصالح إلى التعاون الوثيق بين البلدين ومعدلات النمو المرتفعة للتفاعل.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مجلس الأعمال: الاهتمام بتطوير التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة يزداد 10 أضعاف
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قال سيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي، إن الاهتمام بتطوير التعاون بين الإمارات وروسيا تضاعف عشرة أضعاف.
وقال خلال الجلسة العامة في "روسيا والعالم الإسلامي": "بفضل الموقف المتوازن لحكومة الإمارات، نرى زيادة تقارب خمسة أو حتى عشرة أضعاف في الاهتمام بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".
ووفقا له، فإن الأدوات اللازمة لذلك ليست كافية.
وأضاف غوركوف أن "إنشاء هذه الأدوات هو مهمة أساسية: هذه هي قضايا الدعم أثناء تسجيل الشركات، وإصدار الشهادات"، مشيرًا إلى الحاجة إلى تطوير "الصيرفة الإسلامية".
بدوره ، أشار نائب وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله الصالح إلى التعاون الوثيق بين البلدين ومعدلات النمو المرتفعة للتفاعل.