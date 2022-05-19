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https://arabic.sputniknews.com/20220519/مجلس-الأعمال-الاهتمام-بتطوير-التعاون-بين-روسيا-والإمارات-العربية-المتحدة-يزداد-10-أضعاف-1062421672.html
مجلس الأعمال: الاهتمام بتطوير التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة يزداد 10 أضعاف
مجلس الأعمال: الاهتمام بتطوير التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة يزداد 10 أضعاف
قال سيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي، إن الاهتمام بتطوير التعاون بين الإمارات وروسيا تضاعف عشرة أضعاف. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:02+0000
2022-05-19T10:02+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال خلال الجلسة العامة في "روسيا والعالم الإسلامي": "بفضل الموقف المتوازن لحكومة الإمارات، نرى زيادة تقارب خمسة أو حتى عشرة أضعاف في الاهتمام بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".ووفقا له، فإن الأدوات اللازمة لذلك ليست كافية.وأضاف غوركوف أن "إنشاء هذه الأدوات هو مهمة أساسية: هذه هي قضايا الدعم أثناء تسجيل الشركات، وإصدار الشهادات"، مشيرًا إلى الحاجة إلى تطوير "الصيرفة الإسلامية".بدوره ، أشار نائب وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله الصالح إلى التعاون الوثيق بين البلدين ومعدلات النمو المرتفعة للتفاعل.
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مجلس الأعمال: الاهتمام بتطوير التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة يزداد 10 أضعاف

10:02 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الذهاب إلى بنك الصورالمدير العام لشركة "روس جيولوجيا"، سيرغي غوركوف
المدير العام لشركة روس جيولوجيا، سيرغي غوركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
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قال سيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي، إن الاهتمام بتطوير التعاون بين الإمارات وروسيا تضاعف عشرة أضعاف.
وقال خلال الجلسة العامة في "روسيا والعالم الإسلامي": "بفضل الموقف المتوازن لحكومة الإمارات، نرى زيادة تقارب خمسة أو حتى عشرة أضعاف في الاهتمام بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".
ووفقا له، فإن الأدوات اللازمة لذلك ليست كافية.
وأضاف غوركوف أن "إنشاء هذه الأدوات هو مهمة أساسية: هذه هي قضايا الدعم أثناء تسجيل الشركات، وإصدار الشهادات"، مشيرًا إلى الحاجة إلى تطوير "الصيرفة الإسلامية".
بدوره ، أشار نائب وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله الصالح إلى التعاون الوثيق بين البلدين ومعدلات النمو المرتفعة للتفاعل.
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