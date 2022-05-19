https://arabic.sputniknews.com/20220519/مخابرات-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-تدرس-إجراء-تجربة-نووية-جديدة-تزامنا-مع-زيارة-بايدن-للبلاد-1062415690.html
مخابرات كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تدرس إجراء تجربة نووية جديدة تزامنا مع زيارة بايدن للبلاد
مخابرات كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تدرس إجراء تجربة نووية جديدة تزامنا مع زيارة بايدن للبلاد
أكدت وكالة الاستخبارات الوطنية، في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تدرس حاليا توقيت إجراء ما ستصبح سابع تجربة نووية لها، بعد اكتمال استعداداتها. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:27+0000
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وأشارت الوكالة في جلسة إحاطة مغلقة للنواب إلى أن "المؤشرات تدل على أن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات، على الرغم من أنها تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد".وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، جاء ذلك التقييم وسط المخاوف من أن تقوم كوريا الشمالية باستفزازات كبيرة خلال زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى سيئول هذا الأسبوع، حيث سيعقد قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول".ونقلت الوكالة عن النائب "كيم بيونغ-كي"، من الحزب الديمقراطي المعارض، قوله إنه "لن يكون من غير الطبيعي أن تقوم كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ أو إجراء تجربة نووية في وقت ما، حيث رصدت علامات (لتلك الاستفزازات)، وقد أوشكت بيونغ يانغ على الانتهاء من استعداداتها".
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
مخابرات كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تدرس إجراء تجربة نووية جديدة تزامنا مع زيارة بايدن للبلاد
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أكدت وكالة الاستخبارات الوطنية، في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تدرس حاليا توقيت إجراء ما ستصبح سابع تجربة نووية لها، بعد اكتمال استعداداتها.
وأشارت الوكالة في جلسة إحاطة مغلقة للنواب إلى أن "المؤشرات تدل على أن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات، على الرغم من أنها تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد".
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"
، جاء ذلك التقييم وسط المخاوف من أن تقوم كوريا الشمالية باستفزازات كبيرة خلال زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى سيئول هذا الأسبوع، حيث سيعقد قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول".
وأمس الأربعاء، قال "كيم تيه-هيو"، النائب الأول لرئيس مكتب الأمن الوطني الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن "تحضيرات كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تبدو وشيكة".
ونقلت الوكالة عن النائب "كيم بيونغ-كي"، من الحزب الديمقراطي المعارض، قوله إنه "لن يكون من غير الطبيعي أن تقوم كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ أو إجراء تجربة نووية في وقت ما، حيث رصدت علامات (لتلك الاستفزازات)، وقد أوشكت بيونغ يانغ على الانتهاء من استعداداتها".