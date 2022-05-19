https://arabic.sputniknews.com/20220519/نوفاك-سنقوم-بإعادة-توزيع-للسوق-العالمية-في-حال-رفض-الاتحاد-الأوروبي-النفط-الروسي-1062417189.html
نوفاك: سنقوم بإعادة توزيع للسوق العالمية في حال رفض الاتحاد الأوروبي النفط الروسي
نوفاك: سنقوم بإعادة توزيع للسوق العالمية في حال رفض الاتحاد الأوروبي النفط الروسي
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه إذا رفض الاتحاد الأوروبي النفط الروسي، فسيتم إعادة توزيع السوق العالمية، وسوف ترسل روسيا نفطها إلى حيث ستذهب... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:50+0000
2022-05-19T08:50+0000
2022-05-19T08:50+0000
اقتصاد
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وأضاف نوفاك، في حديثه بمنتدى "نوفي غوريزونتي"، قائلا "سيكون هناك ببساطة ارتفاع في الأسعار، نفس النفط الذي اشتروه منا، سيتعين عليهم الشراء من مكان آخر، ودفع المزيد مقابل ذلك ولكن مع ذلك، سيكون هناك إعادة توزيع، وسنوجه مواردنا من الطاقة بالطبع، إلى تلك الأسواق التي يتم فيها إعادة توجيه هذا النفط إلى الاتحاد الأوروبي".هذا وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أن دول الاتحاد بحاجة إلى استثمارات بقيمة 210 مليار دولار، بحلول عام 2027؛ وذلك من أجل التخلي عن واردات الوقود الأحفوري الروسية، والتي تشمل النفط والغاز والفحم الحجري.وقالت المفوضية، عبر "تويتر"، إن "واردات الوقود الأحفوري الروسية تكلف دافعي الضرائب الأوروبيين حوالي 100 مليار يورو سنويا، وللوصول إلى الاستقلال من واردات الوقود الأحفوري الروسية، نحتاج إلى استثمارات إضافية بقيمة 210 مليار يورو، بحلول عام 2027".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
نوفاك: سنقوم بإعادة توزيع للسوق العالمية في حال رفض الاتحاد الأوروبي النفط الروسي
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه إذا رفض الاتحاد الأوروبي النفط الروسي، فسيتم إعادة توزيع السوق العالمية، وسوف ترسل روسيا نفطها إلى حيث ستذهب منه المواد الخام إلى أوروبا.
وأضاف نوفاك، في حديثه بمنتدى "نوفي غوريزونتي"، قائلا "سيكون هناك ببساطة ارتفاع في الأسعار، نفس النفط الذي اشتروه منا، سيتعين عليهم الشراء من مكان آخر، ودفع المزيد مقابل ذلك ولكن مع ذلك، سيكون هناك إعادة توزيع، وسنوجه مواردنا من الطاقة بالطبع، إلى تلك الأسواق التي يتم فيها إعادة توجيه هذا النفط إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف نائب رئيس الوزراء "اليوم، يحدث هذا بالفعل في نواح كثيرة، لقد قمنا بزيادة حجم الشحنات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
هذا وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أن دول الاتحاد بحاجة إلى استثمارات
بقيمة 210 مليار دولار، بحلول عام 2027؛ وذلك من أجل التخلي عن واردات الوقود الأحفوري الروسية، والتي تشمل النفط والغاز والفحم الحجري.
وقالت المفوضية، عبر "تويتر"، إن "واردات الوقود الأحفوري الروسية تكلف دافعي الضرائب الأوروبيين حوالي 100 مليار يورو سنويا، وللوصول إلى الاستقلال من واردات الوقود الأحفوري الروسية، نحتاج إلى استثمارات إضافية بقيمة 210 مليار يورو، بحلول عام 2027".