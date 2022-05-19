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https://arabic.sputniknews.com/20220519/وكالة-وصول-سفينة-حفر-رابعة-إلى-الساحل-التركي-1062418557.html
وكالة: وصول سفينة حفر رابعة إلى الساحل التركي
وكالة: وصول سفينة حفر رابعة إلى الساحل التركي
وصلت سفينة الحفر الرابعة، التي ستنضم إلى أسطول التنقيب عن الهيدروكربون البحري التركي، إلى ميناء تاسوكو في مرسين. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:09+0000
2022-05-19T09:09+0000
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
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أبحرت سفينة الحفر من ميناء أوكبو في كوريا الجنوبية في 7 مارس/آذار، ووصلت صباح يوم الخميس 19 مايو/أيار، إلى الميناء في منطقة سيليفكي. وتم تجهيز السفينة الرابعة من الجيل السابع بأحدث التقنيات، ويصل طولها 238 مترا وعرضها 42 مترا. ارتفاع جهاز الحفر 104 أمتار.وستنضم سفينة الحفر إلى سفن الحفر Fatih وKanuni وYavuz، التي تقوم بالتنقيب عن المواد الهيدروكربونية. وتعرف السفينة باسم Cobalt Explorer. وستكون مهمة السفينة الأولى هي الاستكشاف والحفر شرقي البحر الأبيض المتوسط.
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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد

وكالة: وصول سفينة حفر رابعة إلى الساحل التركي

09:09 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilicتحطم سفينة تركية عند السواحل الليبية
تحطم سفينة تركية عند السواحل الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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وصلت سفينة الحفر الرابعة، التي ستنضم إلى أسطول التنقيب عن الهيدروكربون البحري التركي، إلى ميناء تاسوكو في مرسين.
أبحرت سفينة الحفر من ميناء أوكبو في كوريا الجنوبية في 7 مارس/آذار، ووصلت صباح يوم الخميس 19 مايو/أيار، إلى الميناء في منطقة سيليفكي. وتم تجهيز السفينة الرابعة من الجيل السابع بأحدث التقنيات، ويصل طولها 238 مترا وعرضها 42 مترا. ارتفاع جهاز الحفر 104 أمتار.
ويمكن لطاقم السفينة، المكون من 200 شخص، القيام بعمليات حفر على عمق 12200 متر. ستبقى السفينة في الميناء لمدة شهرين تقريبا استعدادا للحفر بما في ذلك أعمال التحكم والطلاء، بحسب ما نشرت وكالة "أناضول".
وستنضم سفينة الحفر إلى سفن الحفر Fatih وKanuni وYavuz، التي تقوم بالتنقيب عن المواد الهيدروكربونية. وتعرف السفينة باسم Cobalt Explorer. وستكون مهمة السفينة الأولى هي الاستكشاف والحفر شرقي البحر الأبيض المتوسط.
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