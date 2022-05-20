https://arabic.sputniknews.com/20220520/إيلون-ماسك-يرد-على-اتهامه-بالتحرش-الجنسي-بمضيفة-في-الطائرة-1062481039.html
إيلون ماسك يرد على اتهامه بالتحرش الجنسي بمضيفة في الطائرة
إيلون ماسك يرد على اتهامه بالتحرش الجنسي بمضيفة في الطائرة
اعتبر الملياردير إيلون ماسك، الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على مضيفة طيران قبل 6 سنوات، "مؤامرة سياسية". 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:06+0000
2022-05-20T15:06+0000
2022-05-20T15:06+0000
العالم
تويتر
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وكتب ماسك على تويتر، الشبكة الاجتماعية التي يريد شراءها: "يجب النظر إلى الهجمات التي أتعرض لها من منظور سياسي، إنها طريقتهم المعتادة (الخسيسة) في فعل الأشياء"، من دون تحديد الجهة المقصودة في كلامه.وأضاف رئيس "تيسلا" وأغنى رجل في العالم: "أتحدى هذه الكاذبة التي تقول إن صديقتها رأتني مكشوفا بأن تخبرني عن شيء واحد، أي شيء (ندوب، وشم...) غير معروف علنا".وأضاف: "لن تكون قادرة على فعل ذلك، لأن الأمر لم يحصل من الأساس"، مؤكدا أن "هذه الاتهامات باطلة تماما".وتابع ماسك الذي تُقدّر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 218 مليار دولار "انظروا الآن كيف يشنون حملة قذرة ضدي".يأتي ذلك غداة نشر مقال في موقع "ذي إنسايدر" الإلكتروني المستقل، جاء فيه أن مجموعة "سبايس إكس" للصناعات الفضائية التابعة لإيلون ماسك، دفعت لمرأة 250 ألف دولار في عام 2018 لإنهاء شكوى بشأن سلوك غير لائق ضدها.واتُّهم رجل الأعمال البالغ 50 عاما في الشكوى بالتحرش الجنسي بالمرأة خلال تدليكها إياه على متن رحلة خاصة في طريقها إلى لندن وبطلب فعل جنسي منها من دون موافقتها.واستند المقال بشكل خاص إلى أقوال امرأة تقول إنها صديقة للمضيفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تويتر
إيلون ماسك يرد على اتهامه بالتحرش الجنسي بمضيفة في الطائرة
تابعنا عبر
اعتبر الملياردير إيلون ماسك، الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على مضيفة طيران قبل 6 سنوات، "مؤامرة سياسية".
وكتب ماسك على تويتر، الشبكة الاجتماعية التي يريد شراءها: "يجب النظر إلى الهجمات التي أتعرض لها
من منظور سياسي، إنها طريقتهم المعتادة (الخسيسة) في فعل الأشياء"، من دون تحديد الجهة المقصودة في كلامه.
وأضاف رئيس "تيسلا" وأغنى رجل في العالم: "أتحدى هذه الكاذبة التي تقول إن صديقتها رأتني مكشوفا بأن تخبرني عن شيء واحد، أي شيء (ندوب، وشم...) غير معروف علنا".
وأضاف: "لن تكون قادرة على فعل ذلك، لأن الأمر لم يحصل من الأساس"، مؤكدا أن "هذه الاتهامات باطلة تماما".
وتابع ماسك الذي تُقدّر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 218 مليار دولار "انظروا الآن كيف يشنون حملة قذرة ضدي".
يأتي ذلك غداة نشر مقال في موقع "ذي إنسايدر" الإلكتروني المستقل، جاء فيه أن مجموعة "سبايس إكس" للصناعات الفضائية التابعة لإيلون ماسك، دفعت لمرأة 250 ألف دولار في عام 2018 لإنهاء شكوى بشأن سلوك غير لائق ضدها.
واتُّهم رجل الأعمال البالغ 50 عاما في الشكوى بالتحرش الجنسي بالمرأة خلال تدليكها إياه على متن رحلة خاصة في طريقها إلى لندن وبطلب فعل جنسي منها من دون موافقتها.
واستند المقال بشكل خاص إلى أقوال امرأة تقول إنها صديقة للمضيفة.