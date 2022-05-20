https://arabic.sputniknews.com/20220520/بوتين-بعد-بدء-العملية-الخاصة-تم-إطلاق-حرب-حقيقية-في-فضاء-المعلومات-ضد-روسيا-1062475930.html
بوتين: بعد بدء العملية الخاصة تم إطلاق حرب حقيقية في فضاء المعلومات ضد روسيا
بوتين: بعد بدء العملية الخاصة تم إطلاق حرب حقيقية في فضاء المعلومات ضد روسيا
بوتين: بعد بدء العملية الخاصة، تم إطلاق حرب حقيقية في فضاء المعلومات ضد روسيا، وتزايد عدد الهجمات الإلكترونية كثيرًا. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:57+0000
2022-05-20T12:57+0000
2022-05-20T13:06+0000
روسيا
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وقال بوتين: فشل العدوان الإلكتروني على روسيا، وموسكو كانت مستعدة لهذه الهجمات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: بعد بدء العملية الخاصة تم إطلاق حرب حقيقية في فضاء المعلومات ضد روسيا
12:57 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 13:06 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
بوتين: بعد بدء العملية الخاصة، تم إطلاق حرب حقيقية في فضاء المعلومات ضد روسيا، وتزايد عدد الهجمات الإلكترونية كثيرًا.
وقال بوتين: فشل العدوان الإلكتروني على روسيا، وموسكو كانت مستعدة لهذه الهجمات.