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بوتين يأمر بتقييم إجراءات منظمة التجارة العالمية تجاه روسيا
بوتين يأمر بتقييم إجراءات منظمة التجارة العالمية تجاه روسيا
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقييم إجراءات منظمة التجارة العالمية للحد من التجارة مع روسيا، وقدم مقترحات بشأن تحديث استراتيجية مشاركة روسيا في المنظمة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:24+0000
2022-05-20T13:00+0000
العالم
روسيا
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تسمح مؤسسة مجموعة موحدة من دافعي الضرائب ، والتي يجب أن تتوقف عن العمل في روسيا اعتبارًا من عام 2023 ، للمقتنيات التي أنشأت مثل هذه المجموعة بدمج قاعدة ضريبة الدخل لجميع أعضائها ، بينما تذهب مبالغ الضرائب الرئيسية إلى ميزانية المكون. وهو كيان تابع لروسيا حيث يتم تحقيق الربح ، وليس في مكان وجود الشركة الأم.تم تصميم الآلية لحل مشكلة التقليل من الوعاء الضريبي للشركات من خلال آلية التسعير التحويلي وتحرير الشركات من السيطرة على التسعير التحويلي.ومع ذلك ، من الناحية العملية ، أدى إنشاء مثل هذه المجموعات إلى خسائر في إيرادات ضريبة الدخل للمناطق: غالبًا ما يتم إعادة توزيع القاعدة الضريبية على تلك المناطق التي يتم فيها تحديد معدلات ضريبة الدخل المنخفضة ، بالإضافة إلى ذلك ، يتم تخفيض القاعدة الضريبية الإجمالية من خلال تضمين خسائر الشركات غير المربحة.سبق أن تحدث أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، ضد تمديد القواعد على مجموعة موحدة من دافعي الضرائب. وقال إنه في الاجتماعات بين الحكومة ورجال الأعمال ، عند مناقشة إجراءات الدعم ، يعرض رجال الأعمال تمديد هذه القاعدة في ظروف جديدة وصعبة بالنسبة لهم. وتم التعبير عن موقف تضامني مع الوزارة في مجلس الاتحاد ومجلس الدوما.
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العالم, روسيا

بوتين يأمر بتقييم إجراءات منظمة التجارة العالمية تجاه روسيا

12:24 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 20.05.2022)
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فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقييم إجراءات منظمة التجارة العالمية للحد من التجارة مع روسيا، وقدم مقترحات بشأن تحديث استراتيجية مشاركة روسيا في المنظمة.
تسمح مؤسسة مجموعة موحدة من دافعي الضرائب ، والتي يجب أن تتوقف عن العمل في روسيا اعتبارًا من عام 2023 ، للمقتنيات التي أنشأت مثل هذه المجموعة بدمج قاعدة ضريبة الدخل لجميع أعضائها ، بينما تذهب مبالغ الضرائب الرئيسية إلى ميزانية المكون. وهو كيان تابع لروسيا حيث يتم تحقيق الربح ، وليس في مكان وجود الشركة الأم.
تم تصميم الآلية لحل مشكلة التقليل من الوعاء الضريبي للشركات من خلال آلية التسعير التحويلي وتحرير الشركات من السيطرة على التسعير التحويلي.
ومع ذلك ، من الناحية العملية ، أدى إنشاء مثل هذه المجموعات إلى خسائر في إيرادات ضريبة الدخل للمناطق: غالبًا ما يتم إعادة توزيع القاعدة الضريبية على تلك المناطق التي يتم فيها تحديد معدلات ضريبة الدخل المنخفضة ، بالإضافة إلى ذلك ، يتم تخفيض القاعدة الضريبية الإجمالية من خلال تضمين خسائر الشركات غير المربحة.
سبق أن تحدث أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، ضد تمديد القواعد على مجموعة موحدة من دافعي الضرائب. وقال إنه في الاجتماعات بين الحكومة ورجال الأعمال ، عند مناقشة إجراءات الدعم ، يعرض رجال الأعمال تمديد هذه القاعدة في ظروف جديدة وصعبة بالنسبة لهم. وتم التعبير عن موقف تضامني مع الوزارة في مجلس الاتحاد ومجلس الدوما.
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