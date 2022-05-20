https://arabic.sputniknews.com/20220520/خبيرة-تغذية-لا-تنصح-باحتساء-القهوة-مع-هذه-المواد-1062460811.html
خبيرة تغذية لا تنصح باحتساء القهوة مع هذه المواد
خبيرة تغذية لا تنصح باحتساء القهوة مع هذه المواد
أثبت العلماء أن للقهوة فوائد كثيرة كونها تحفز الجهاز الهضمي وتعتبر من مضادات الأكسدة الجيدة وتساعد بإفراز الصفراء، ولكن ضمن شروط تحدد الاستهلاك اليومي لها. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T07:28+0000
2022-05-20T07:28+0000
2022-05-20T07:28+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048748914_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_43f4de9b7c4636a46348691afa570af3.jpg
في الوقت ذاته لا ينصح بشرب القهوة في وقت واحد مع عدد من الأطعمة والمشروبات أو بعدها بفترة زمنية قصيرة.قدمت مختصة علم الوراثة وخبيرة التغذية، الروسية سفيتلانا بيريز، لائحة بعدد من المواد التي لا ينصح باحتساء القهوة معها أو بعدها مباشرة، بحسب ما نقله موقع doctorpiter وهي:الحليب: حيث يقضي الكافيين الموجود في القهوة على جميع فوائد الكالسيوم الموجود في الحليب ولا يسمح للجسم بامتصاصه.الكحول: شرب القهوة مباشرة بعد تناول الكحول يسبب إجهادا كبيرا لعمل الكبد مما يهدد بعوارض صحية كبيرة.اللحوم: تعتبر اللحوم غنية بعنصر الحديد إلا أن شرب القهوة بعد تناولها يحرم الجسم من الاستفادة منها.الفيتامينات: ينصح بشرب القهوة بعد فترة طويلة من تناول الفيتامينات حيث تعيق عملية امتصاصها في الجسم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048748914_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c031239b27f48508b15d2c26acfe829c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
خبيرة تغذية لا تنصح باحتساء القهوة مع هذه المواد
تابعنا عبر
أثبت العلماء أن للقهوة فوائد كثيرة كونها تحفز الجهاز الهضمي وتعتبر من مضادات الأكسدة الجيدة وتساعد بإفراز الصفراء، ولكن ضمن شروط تحدد الاستهلاك اليومي لها.
في الوقت ذاته لا ينصح بشرب القهوة في وقت واحد مع عدد من الأطعمة والمشروبات أو بعدها بفترة زمنية قصيرة.
قدمت مختصة علم الوراثة وخبيرة التغذية، الروسية سفيتلانا بيريز، لائحة بعدد من المواد التي لا ينصح باحتساء القهوة
معها أو بعدها مباشرة، بحسب ما نقله موقع
doctorpiter وهي:
الحليب: حيث يقضي الكافيين الموجود في القهوة على جميع فوائد الكالسيوم الموجود في الحليب ولا يسمح للجسم بامتصاصه.
الكحول: شرب القهوة مباشرة بعد تناول الكحول يسبب إجهادا كبيرا لعمل الكبد مما يهدد بعوارض صحية كبيرة.
اللحوم: تعتبر اللحوم غنية بعنصر الحديد إلا أن شرب القهوة بعد تناولها يحرم الجسم من الاستفادة منها.
الفيتامينات: ينصح بشرب القهوة بعد فترة طويلة من تناول الفيتامينات حيث تعيق عملية امتصاصها في الجسم.