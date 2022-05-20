https://arabic.sputniknews.com/20220520/ردا-على-زلة-لسانه-عن-غزو-العراق-رغد-صدام-حسين-تكشف-عن-لقب-والدها-لجورج-دبليو-بوش-1062479793.html

ردا على زلة لسانه عن غزو العراق... رغد صدام حسين تكشف عن لقب والدها لجورج دبليو بوش

ردا على زلة لسانه عن غزو العراق... رغد صدام حسين تكشف عن لقب والدها لجورج دبليو بوش

ردت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على زلة لسان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج ‏بوش الابن، بشأن غزو العراق، خلال حديث له عن العملية العسكرية الروسية... 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T14:18+0000

2022-05-20T14:18+0000

2022-05-20T14:18+0000

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وزعم خلال كلمة له في "معهد بوش"، يوم الأربعاء الماضي، أن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: "الانتخابات الروسية مزيفة... النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق... أعني أوكرانيا".ونشرت رغد صدام حسين، اليوم الجمعة، عبر حسابها على "تويتر" مقطعا مصورا لزلة لسان جورج بوش الابن، وعلقت معها: "كان والدي يلقبه بـ"الأحمق النزق"، أثبت ذلك بجدارة، لوثت يده وأبوه بدماء العراقيين بلا رحمة".وفي عام 2003، وقتما كان جورج بوش الابن رئيسا لأمريكا، قادت بلاده غزوا للعراق بذريعة امتلاكها أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها مطلقا، وأدى الغزو المطول إلى مقتل مئات الآلاف من العراقيين وتشريد عدد أكبر بكثير.في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وصف المحامي المصري، محمد منيب، أحد أعضاء الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، محاكمة الرئيس السابق بـ"الهزلية"، كاشفا السر وراء سرعة إعدامه.وقال محامي صدام حسين، في تصريحات مع روسيا اليوم، إن "السر وراء سرعة الإعدام هو أن الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش كان يريد رأس صدام قبل الانتخابات، ليحقق بها نصرا زائفا"، معتبرا ما قاله بول بريمر حول القبض عليه مجرد إدعاءات كاذبة.

https://arabic.sputniknews.com/20200607/ترامب-العراق-لم-يمتلك-أسلحة-دمار-شامل-وكولن-باول-جرنا-لـحروب-كارثية-بالشرق-الأوسط-1045646234.html

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