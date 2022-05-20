عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220520/سيمونيان-الجميع-خرجوا-من-آزوفستال--1062488235.html
سيمونيان: الجميع خرجوا من "آزوفستال"
سيمونيان: الجميع خرجوا من "آزوفستال"
أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" و قناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، بأن جميع من كان في "أزوفستال" في ماريوبول قد خرجوا، حيث... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T19:47+0000
2022-05-20T19:52+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046484015_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_ab49eb778d8e1ca427eb13a370ab80fa.jpg
وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام" :"خرج الجميع، الشكر لله".وأوضحت: "غادر الجميع آزوفستال".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه "تم تحرير أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول بالكامل من القوميين المتطرفين".وبحسب قوله، فإن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".وأشار كوناشينكوف، إلى أنه في المجموع، ومنذ 16 مايو/أيار، ألقى 2439 من نازيي آزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تمت محاصرتهم في أراضي المصنع، أسلحتهم واستسلموا.وأشار إلى أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال العملية والتحرير الكامل لمدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن حصار مصنع آزوفستال مستمر، مشيرا إلى إجلاء المدنيين، الذين تم احتجازهم من قبل النازيين الأوكرانيين في المصنع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046484015_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_30f76d073f2e4f5ff628f11e21b269c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

سيمونيان: الجميع خرجوا من "آزوفستال"

19:47 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 19:52 GMT 20.05.2022)
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus / الذهاب إلى بنك الصوررئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة "الأكثر جرأة" في مقابلة مع رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا"
رئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة الأكثر جرأة في مقابلة مع رئيسة تحرير روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" و قناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، بأن جميع من كان في "أزوفستال" في ماريوبول قد خرجوا، حيث كان القوميون الأوكرانيون المتطرفون محاصرين.
وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام" :"خرج الجميع، الشكر لله".
وأوضحت: "غادر الجميع آزوفستال".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه "تم تحرير أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول بالكامل من القوميين المتطرفين".
وبحسب قوله، فإن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".
وأشار كوناشينكوف، إلى أنه في المجموع، ومنذ 16 مايو/أيار، ألقى 2439 من نازيي آزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تمت محاصرتهم في أراضي المصنع، أسلحتهم واستسلموا.
وأشار إلى أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال العملية والتحرير الكامل لمدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين".
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن حصار مصنع آزوفستال مستمر، مشيرا إلى إجلاء المدنيين، الذين تم احتجازهم من قبل النازيين الأوكرانيين في المصنع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:42 GMTأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربيأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني: نأمل أن يتم أول توريد غاز إلى أوروربا في عام 202613:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала