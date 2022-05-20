https://arabic.sputniknews.com/20220520/سيمونيان-الجميع-خرجوا-من-آزوفستال--1062488235.html
سيمونيان: الجميع خرجوا من "آزوفستال"
سيمونيان: الجميع خرجوا من "آزوفستال"
أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" و قناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، بأن جميع من كان في "أزوفستال" في ماريوبول قد خرجوا، حيث... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T19:47+0000
2022-05-20T19:47+0000
2022-05-20T19:52+0000
روسيا
العالم
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وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام" :"خرج الجميع، الشكر لله".وأوضحت: "غادر الجميع آزوفستال".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه "تم تحرير أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول بالكامل من القوميين المتطرفين".وبحسب قوله، فإن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".وأشار كوناشينكوف، إلى أنه في المجموع، ومنذ 16 مايو/أيار، ألقى 2439 من نازيي آزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تمت محاصرتهم في أراضي المصنع، أسلحتهم واستسلموا.وأشار إلى أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال العملية والتحرير الكامل لمدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن حصار مصنع آزوفستال مستمر، مشيرا إلى إجلاء المدنيين، الذين تم احتجازهم من قبل النازيين الأوكرانيين في المصنع.
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سيمونيان: الجميع خرجوا من "آزوفستال"
19:47 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 19:52 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" و قناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، بأن جميع من كان في "أزوفستال" في ماريوبول قد خرجوا، حيث كان القوميون الأوكرانيون المتطرفون محاصرين.
وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام" :"خرج الجميع، الشكر لله".
وأوضحت: "غادر الجميع آزوفستال".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه "تم تحرير أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول بالكامل من القوميين المتطرفين".
وبحسب قوله، فإن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".
وأشار كوناشينكوف، إلى أنه في المجموع، ومنذ 16 مايو/أيار، ألقى 2439 من نازيي آزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تمت محاصرتهم في أراضي المصنع، أسلحتهم واستسلموا.
وأشار إلى أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال العملية والتحرير الكامل لمدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين".
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن حصار مصنع آزوفستال مستمر، مشيرا إلى إجلاء المدنيين، الذين تم احتجازهم من قبل النازيين الأوكرانيين في المصنع.