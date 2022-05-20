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صحيفة تركية توضح ما هو مطلوب لبحث انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
صحيفة تركية توضح ما هو مطلوب لبحث انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
تحدثت صحيفة "ميليت" التركية عن إمكانية أن يبذل الرئيس الأمريكي جو بايدن جهوده لإجراء محادثات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع تركيا. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:31+0000
2022-05-20T08:31+0000
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الناتو
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وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ. وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية. ومن جانبه قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، إن بايدن لا ينوي الدخول في اتصال مع نظيره التركي طيب أردوغان بشأن قلقه حيال انتساب فنلندا والسويد إلى عضوية الناتو، في المرحلة الراهنة.ولم تستبعد صحيفة "ميليت" التركية، مع ذلك، إمكانية تدخّل بايدن، مشيرة إلى أنه جرى ذكر إمكانية توسّط بايدن خلال محادثات قادة الدولتين مع الرئيس الأمريكي في واشنطن. ونوهت إلى ضرورة أن تقوم الحكومة السويدية بخطوات نحو إزالة المخاوف التركية لكي يبحث مجلس شمال الأطلسي مسألة حصول السويد وفنلندا على عضوية الناتو. وأضافت إن تركيا ترى أن من الضروري أن يستمع المرشحون للانتساب إلى عضوية الناتو إلى مشاكل تركيا الأمنية.
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العالم, الناتو

صحيفة تركية توضح ما هو مطلوب لبحث انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

08:31 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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تحدثت صحيفة "ميليت" التركية عن إمكانية أن يبذل الرئيس الأمريكي جو بايدن جهوده لإجراء محادثات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع تركيا.
وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ. وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية. ومن جانبه قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، إن بايدن لا ينوي الدخول في اتصال مع نظيره التركي طيب أردوغان بشأن قلقه حيال انتساب فنلندا والسويد إلى عضوية الناتو، في المرحلة الراهنة.
ولم تستبعد صحيفة "ميليت" التركية، مع ذلك، إمكانية تدخّل بايدن، مشيرة إلى أنه جرى ذكر إمكانية توسّط بايدن خلال محادثات قادة الدولتين مع الرئيس الأمريكي في واشنطن. ونوهت إلى ضرورة أن تقوم الحكومة السويدية بخطوات نحو إزالة المخاوف التركية لكي يبحث مجلس شمال الأطلسي مسألة حصول السويد وفنلندا على عضوية الناتو. وأضافت إن تركيا ترى أن من الضروري أن يستمع المرشحون للانتساب إلى عضوية الناتو إلى مشاكل تركيا الأمنية.
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