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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220520/قوات-دونيتسك-تضرب-موقعا-للجيش-الأوكراني-بصاروخ-أوكراني-1062465821.html
قوات دونيتسك تضرب موقعا للجيش الأوكراني بصاروخ "أوكراني"
قوات دونيتسك تضرب موقعا للجيش الأوكراني بصاروخ "أوكراني"
يُظهر فيديو نشر على يوتيوب لحظة إطلاق صاروخ "ستوغنا-بي". 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:37+0000
2022-05-20T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وهو صاروخ أوكراني مضاد للدبابات. والمثير للاهتمام أن الفيديو يُظهر لحظة إطلاقه على موقع للقوات الأوكرانية شرقي أوكرانيا. وأطلقه عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية التي تواصل تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات جمهورية دونيتسك غنمت صواريخ "ستوغنا-بي" وقاذفها من القوات الأوكرانية قرب مدينة كراسني ليمان. ويتراوح مدى صواريخ "ستوغنا-بي" التي صُنعت في المصنع التابع لمكتب تصميم الأسلحة "لوتش" في مدينة كييف بين 100 متر و5000 متر.وذكرت أن محرري أراضي جمهورية دونيتسك يغنمون من القوات الأوكرانية أسلحة صنعت في أوكرانيا وفي دول أجنبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
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رصد عسكري

قوات دونيتسك تضرب موقعا للجيش الأوكراني بصاروخ "أوكراني"

09:37 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев
/
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يُظهر فيديو نشر على يوتيوب لحظة إطلاق صاروخ "ستوغنا-بي".
وهو صاروخ أوكراني مضاد للدبابات. والمثير للاهتمام أن الفيديو يُظهر لحظة إطلاقه على موقع للقوات الأوكرانية شرقي أوكرانيا. وأطلقه عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية التي تواصل تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات جمهورية دونيتسك غنمت صواريخ "ستوغنا-بي" وقاذفها من القوات الأوكرانية قرب مدينة كراسني ليمان. ويتراوح مدى صواريخ "ستوغنا-بي" التي صُنعت في المصنع التابع لمكتب تصميم الأسلحة "لوتش" في مدينة كييف بين 100 متر و5000 متر.
وذكرت أن محرري أراضي جمهورية دونيتسك يغنمون من القوات الأوكرانية أسلحة صنعت في أوكرانيا وفي دول أجنبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:11 GMT
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