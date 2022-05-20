https://arabic.sputniknews.com/20220520/قوات-دونيتسك-تضرب-موقعا-للجيش-الأوكراني-بصاروخ-أوكراني-1062465821.html
قوات دونيتسك تضرب موقعا للجيش الأوكراني بصاروخ "أوكراني"
قوات دونيتسك تضرب موقعا للجيش الأوكراني بصاروخ "أوكراني"
يُظهر فيديو نشر على يوتيوب لحظة إطلاق صاروخ "ستوغنا-بي". 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:37+0000
2022-05-20T09:37+0000
2022-05-20T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وهو صاروخ أوكراني مضاد للدبابات. والمثير للاهتمام أن الفيديو يُظهر لحظة إطلاقه على موقع للقوات الأوكرانية شرقي أوكرانيا. وأطلقه عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية التي تواصل تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات جمهورية دونيتسك غنمت صواريخ "ستوغنا-بي" وقاذفها من القوات الأوكرانية قرب مدينة كراسني ليمان. ويتراوح مدى صواريخ "ستوغنا-بي" التي صُنعت في المصنع التابع لمكتب تصميم الأسلحة "لوتش" في مدينة كييف بين 100 متر و5000 متر.وذكرت أن محرري أراضي جمهورية دونيتسك يغنمون من القوات الأوكرانية أسلحة صنعت في أوكرانيا وفي دول أجنبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات دونيتسك تضرب موقعا للجيش الأوكراني بصاروخ "أوكراني"
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يُظهر فيديو نشر على يوتيوب لحظة إطلاق صاروخ "ستوغنا-بي".
وهو صاروخ أوكراني مضاد للدبابات. والمثير للاهتمام أن الفيديو يُظهر لحظة إطلاقه على موقع للقوات الأوكرانية شرقي أوكرانيا. وأطلقه عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية التي تواصل تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وأفادت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات جمهورية دونيتسك غنمت صواريخ "ستوغنا-بي" وقاذفها من القوات الأوكرانية قرب مدينة كراسني ليمان. ويتراوح مدى صواريخ "ستوغنا-بي" التي صُنعت في المصنع التابع لمكتب تصميم الأسلحة "لوتش" في مدينة كييف بين 100 متر و5000 متر.
وذكرت أن محرري أراضي جمهورية دونيتسك يغنمون من القوات الأوكرانية أسلحة صنعت في أوكرانيا وفي دول أجنبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي.