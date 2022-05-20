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https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزيرا-خارجية-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يناقشان-مع-سفير-كوريا-الشمالية-تعزيز-التعاون-1062467349.html
وزيرا خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يناقشان مع سفير كوريا الشمالية تعزيز التعاون
وزيرا خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يناقشان مع سفير كوريا الشمالية تعزيز التعاون
أعلنت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية أن وزيري خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ناتاليا نيكونوروفا وفلاديسلاف دينيغو التقيا بسفير كوريا الشمالية في موسكو... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:08+0000
2022-05-20T10:08+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
كوريا الشمالية
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وجاء في البيان المنشور على قناة "تلغرام" أن "الاجتماع كان مخصصًا للمشاورات حول الأشكال والآليات لمزيد من التفاعل".يشار إلى أن الطرفين ناقشا الوضع في دونباس، وتم إيلاء اهتمام خاص لنشر معلومات موثوقة حول ما يحدث في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، عقب الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة اتصالات العمل في المستقبل القريب.
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, كوريا الشمالية

وزيرا خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يناقشان مع سفير كوريا الشمالية تعزيز التعاون

10:08 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مايو 2022
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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أعلنت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية أن وزيري خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ناتاليا نيكونوروفا وفلاديسلاف دينيغو التقيا بسفير كوريا الشمالية في موسكو سين هونغ تشول، وناقشا آليات تعزيز التعاون.
وجاء في البيان المنشور على قناة "تلغرام" أن "الاجتماع كان مخصصًا للمشاورات حول الأشكال والآليات لمزيد من التفاعل".
يشار إلى أن الطرفين ناقشا الوضع في دونباس، وتم إيلاء اهتمام خاص لنشر معلومات موثوقة حول ما يحدث في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، عقب الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة اتصالات العمل في المستقبل القريب.
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