https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزيرا-خارجية-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يناقشان-مع-سفير-كوريا-الشمالية-تعزيز-التعاون-1062467349.html
وزيرا خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يناقشان مع سفير كوريا الشمالية تعزيز التعاون
وزيرا خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يناقشان مع سفير كوريا الشمالية تعزيز التعاون
أعلنت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية أن وزيري خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ناتاليا نيكونوروفا وفلاديسلاف دينيغو التقيا بسفير كوريا الشمالية في موسكو... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:08+0000
2022-05-20T10:08+0000
2022-05-20T10:08+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
كوريا الشمالية
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وجاء في البيان المنشور على قناة "تلغرام" أن "الاجتماع كان مخصصًا للمشاورات حول الأشكال والآليات لمزيد من التفاعل".يشار إلى أن الطرفين ناقشا الوضع في دونباس، وتم إيلاء اهتمام خاص لنشر معلومات موثوقة حول ما يحدث في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، عقب الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة اتصالات العمل في المستقبل القريب.
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, كوريا الشمالية
وزيرا خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يناقشان مع سفير كوريا الشمالية تعزيز التعاون
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أعلنت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية أن وزيري خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ناتاليا نيكونوروفا وفلاديسلاف دينيغو التقيا بسفير كوريا الشمالية في موسكو سين هونغ تشول، وناقشا آليات تعزيز التعاون.
وجاء في البيان المنشور على قناة "تلغرام" أن "الاجتماع كان مخصصًا للمشاورات حول الأشكال والآليات لمزيد من التفاعل".
يشار إلى أن الطرفين ناقشا الوضع في دونباس، وتم إيلاء اهتمام خاص لنشر معلومات موثوقة حول ما يحدث في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، عقب الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة اتصالات العمل في المستقبل القريب.