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ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن بمقدار 15.6 %
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن بمقدار 15.6 %
أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني إلى حوالي 18 مليار دولار، حتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T06:59+0000
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أفادت وكالة عمون، اليوم الجمعة، بأن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في المملكة الأردنية وصل إلى نسبة 15.6% عما تم تسجيله حيث كانت 15.535 مليار دولار.وأوضحت أنه بحسب أرقام البنك المركزي الأردني لنهاية أبريل، بلغ احتياطي البنك من الذهب نحو مليونين و100 أونصة، وهي تقدر بقيمة تصل إلى نحو 2.791 مليار دينار أردني.وأشارت الأرقام إلى أن نسبة تغطية الاحتياطيات للمستودات تكفي بما يقارب 9 شهور ونصف تقريبا، وهو معدل يفوق المعدلات العالمية الطبيعية.وكان البنك المركزي الأردني قد كشف في شهر أبريل من العام الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 6.3% في أول 3 أشهر من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ورغم انخفاض احتياطي العملات.وجاء ارتفاع إجمالي قيمة الاحتياطيات، حيث أظهرت بيانات المصرف المركزي أن احتياطي الذهب ارتفع بنسبة 23.5% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2020.فيما أظهرت البيانات تراجع احتياطي العملات الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 2.7% إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20210418/ارتفاع-هائل-لاحتياطيات-الذهب-في-الأردن-مع-تراجع-رصيد-البلاد-من-العملات-الأجنبية-1048723215.html
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العالم العربي, أخبار الأردن

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن بمقدار 15.6 %

06:59 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني إلى حوالي 18 مليار دولار، حتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي.
أفادت وكالة عمون، اليوم الجمعة، بأن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في المملكة الأردنية وصل إلى نسبة 15.6% عما تم تسجيله حيث كانت 15.535 مليار دولار.
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2021
ارتفاع كبير لاحتياطي الأردن من الذهب مع تراجع رصيد العملات الأجنبية
18 أبريل 2021, 10:26 GMT
وأوضحت أنه بحسب أرقام البنك المركزي الأردني لنهاية أبريل، بلغ احتياطي البنك من الذهب نحو مليونين و100 أونصة، وهي تقدر بقيمة تصل إلى نحو 2.791 مليار دينار أردني.
وأشارت الأرقام إلى أن نسبة تغطية الاحتياطيات للمستودات تكفي بما يقارب 9 شهور ونصف تقريبا، وهو معدل يفوق المعدلات العالمية الطبيعية.
وكان البنك المركزي الأردني قد كشف في شهر أبريل من العام الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 6.3% في أول 3 أشهر من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ورغم انخفاض احتياطي العملات.
وجاء ارتفاع إجمالي قيمة الاحتياطيات، حيث أظهرت بيانات المصرف المركزي أن احتياطي الذهب ارتفع بنسبة 23.5% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2020.
فيما أظهرت البيانات تراجع احتياطي العملات الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 2.7% إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.
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