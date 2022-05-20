https://arabic.sputniknews.com/20220520/-ارتفاع-الاحتياطيات-الأجنبية-في-الأردن-بمقدار--156---1062458730.html
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن بمقدار 15.6 %
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن بمقدار 15.6 %
أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني إلى حوالي 18 مليار دولار، حتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T06:59+0000
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العالم العربي
أخبار الأردن
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أفادت وكالة عمون، اليوم الجمعة، بأن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في المملكة الأردنية وصل إلى نسبة 15.6% عما تم تسجيله حيث كانت 15.535 مليار دولار.وأوضحت أنه بحسب أرقام البنك المركزي الأردني لنهاية أبريل، بلغ احتياطي البنك من الذهب نحو مليونين و100 أونصة، وهي تقدر بقيمة تصل إلى نحو 2.791 مليار دينار أردني.وأشارت الأرقام إلى أن نسبة تغطية الاحتياطيات للمستودات تكفي بما يقارب 9 شهور ونصف تقريبا، وهو معدل يفوق المعدلات العالمية الطبيعية.وكان البنك المركزي الأردني قد كشف في شهر أبريل من العام الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 6.3% في أول 3 أشهر من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ورغم انخفاض احتياطي العملات.وجاء ارتفاع إجمالي قيمة الاحتياطيات، حيث أظهرت بيانات المصرف المركزي أن احتياطي الذهب ارتفع بنسبة 23.5% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2020.فيما أظهرت البيانات تراجع احتياطي العملات الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 2.7% إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20210418/ارتفاع-هائل-لاحتياطيات-الذهب-في-الأردن-مع-تراجع-رصيد-البلاد-من-العملات-الأجنبية-1048723215.html
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العالم العربي, أخبار الأردن
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن بمقدار 15.6 %
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أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني إلى حوالي 18 مليار دولار، حتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي.
أفادت وكالة عمون
، اليوم الجمعة، بأن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في المملكة الأردنية وصل إلى نسبة 15.6% عما تم تسجيله حيث كانت 15.535 مليار دولار.
وأوضحت أنه بحسب أرقام البنك المركزي الأردني
لنهاية أبريل، بلغ احتياطي البنك من الذهب نحو مليونين و100 أونصة، وهي تقدر بقيمة تصل إلى نحو 2.791 مليار دينار أردني.
وأشارت الأرقام إلى أن نسبة تغطية الاحتياطيات للمستودات تكفي بما يقارب 9 شهور ونصف تقريبا، وهو معدل يفوق المعدلات العالمية الطبيعية.
وكان البنك المركزي الأردني قد كشف في شهر أبريل من العام الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
بنسبة 6.3% في أول 3 أشهر من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ورغم انخفاض احتياطي العملات.
وجاء ارتفاع إجمالي قيمة الاحتياطيات، حيث أظهرت بيانات المصرف المركزي أن احتياطي الذهب ارتفع بنسبة 23.5% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2020.
فيما أظهرت البيانات تراجع احتياطي العملات الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 2.7% إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.