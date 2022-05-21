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https://arabic.sputniknews.com/20220521/إعلام-مقتل-شخص-في-هجوم-على-قاعدة-تركية-بالعراق-1062531789.html
إعلام: مقتل شخص في هجوم على قاعدة تركية بالعراق
إعلام: مقتل شخص في هجوم على قاعدة تركية بالعراق
قالت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم السبت، إن معسكر تابع للجيش التركي في الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد تعرض لقصف بطائرة مسيرة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T21:16+0000
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العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت شبكة رووداو الإعلامية، عن محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن "طائرة مسيرة سقطت الليلة، في معسكر تابع للجيش التركي، وأودى بحياة شخص".وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته.فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 21:16 بتوقيت غرينتش.يشار إلى أن معسكر زليكان التركي الذي أنشأ عام 2015 تم استهدافه حتى الآن 8 مرات، بحسب المصدر ذاته.
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العراق, أخبار العراق اليوم

إعلام: مقتل شخص في هجوم على قاعدة تركية بالعراق

21:16 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouhالجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouh
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قالت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم السبت، إن معسكر تابع للجيش التركي في الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد تعرض لقصف بطائرة مسيرة.
ونقلت شبكة رووداو الإعلامية، عن محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن "طائرة مسيرة سقطت الليلة، في معسكر تابع للجيش التركي، وأودى بحياة شخص".
وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته.
فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 21:16 بتوقيت غرينتش.
يشار إلى أن معسكر زليكان التركي الذي أنشأ عام 2015 تم استهدافه حتى الآن 8 مرات، بحسب المصدر ذاته.
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