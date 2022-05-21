https://arabic.sputniknews.com/20220521/الرئيس-المصري-يرد-على-منتقدي-إجرائه-مداخلات-هاتفية-في-البرامج-التلفزيونية-1062499669.html
الرئيس المصري يرد على منتقدي إجرائه مداخلات هاتفية في البرامج التلفزيونية
الرئيس المصري يرد على منتقدي إجرائه مداخلات هاتفية في البرامج التلفزيونية
رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على منتقدي إجرائه مداخلات هاتفية مع البرامج التلفزيونية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:20+0000
2022-05-21T10:20+0000
2022-05-21T10:20+0000
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وقال خلال افتتاحه مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي": "هناك كثيرون يتساءلون عن سبب إجرائي مداخلات مع البرامج، وهل لديه وقتا لكي يتابعها؟ وأقول لهم طبعا لدي وقت لأشاهد البرامج، لأنني أريد أن أعرف كيف سنشكل وعينا وفمهنا للناس".وتابع: "عندما يتناول الإعلاميون أو ضيوفهم إحدى القضايا يكون ذلك بشكل شامل وعميق، لكن هل من يسمعهم، يستفيد مما يقولوه، أم هم في حاجة إلى المزيد من التوضيح وإلقاء الضوء عليه بصورة أكبر".وكانت آخر مداخلة هاتفية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع برنامج تلفزيوني خلال الشهر الجاري، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية.وقال السيسي في مداخلته مع البرنامج إنه سيتم إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع خلال أيام.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الرئيس المصري يرد على منتقدي إجرائه مداخلات هاتفية في البرامج التلفزيونية
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رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على منتقدي إجرائه مداخلات هاتفية مع البرامج التلفزيونية.
وقال خلال افتتاحه مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي": "هناك كثيرون يتساءلون عن سبب إجرائي مداخلات مع البرامج، وهل لديه وقتا لكي يتابعها؟ وأقول لهم طبعا لدي وقت لأشاهد البرامج، لأنني أريد أن أعرف كيف سنشكل وعينا وفمهنا للناس".
وتابع: "عندما يتناول الإعلاميون أو ضيوفهم إحدى القضايا يكون ذلك بشكل شامل وعميق، لكن هل من يسمعهم، يستفيد مما يقولوه، أم هم في حاجة إلى المزيد من التوضيح وإلقاء الضوء عليه بصورة أكبر".
وكانت آخر مداخلة هاتفية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع برنامج تلفزيوني خلال الشهر الجاري، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية.
وقال السيسي في مداخلته مع البرنامج إنه سيتم إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع خلال أيام.