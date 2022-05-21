https://arabic.sputniknews.com/20220521/الصحة-السعودية-تحسم-الجدل-حول-ظهور-جدري-القردة-في-المملكة-1062515746.html
الصحة السعودية تحسم الجدل حول ظهور "جدري القردة" في المملكة
الصحة السعودية تحسم الجدل حول ظهور "جدري القردة" في المملكة
أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنها "لم تسجل أي إصابة بجدري القرود في المملكة". 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:00+0000
2022-05-21T15:00+0000
2022-05-21T15:00+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية السعودية، عبد الله عسيري، إن "المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بجدري القرود، ومكافحة العدوى"، مؤكدا جاهزيته للرصد والتقصي والتعامل في حال ظهور أي حالة".وأكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم، وجود 80 حالة إصابة بشرية بفيروس جدري القردة النادر في 11 دولة ويجري التحقق من 50 حالة أخرى.وأصدرت المنظمة بيانا رسميا جاء فيه: "في الوقت الحالي تم تأكيد حوالي 80 حالة وهناك 50 حالة أخرى قيد التحقق ومع توسع المراقبة، من المرجح أن يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات".وأشارت المنظمة إلى "أن جدري القردة يتواجد عند بعض الحيوانات في عدد من البلدان، مما يؤدي إلى تفشي المرض بشكل دوري بين السكان المحليين والمسافرين".وحذر مسؤول صحي أوروبي كبير من أن حالات الإصابة بفيروس جدري القردة النادر قد تتسارع في الأشهر المقبلة، مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء أوروبا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
الصحة السعودية تحسم الجدل حول ظهور "جدري القردة" في المملكة
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أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنها "لم تسجل أي إصابة بجدري القرود في المملكة".
وقال وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية السعودية، عبد الله عسيري، إن "المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بجدري القرود، ومكافحة العدوى"، مؤكدا جاهزيته للرصد والتقصي والتعامل في حال ظهور أي حالة".
وأكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم، وجود 80 حالة إصابة بشرية بفيروس جدري القرد
ة النادر في 11 دولة ويجري التحقق من 50 حالة أخرى.
وأصدرت المنظمة بيانا رسميا جاء فيه: "في الوقت الحالي تم تأكيد حوالي 80 حالة وهناك 50 حالة أخرى قيد التحقق ومع توسع المراقبة، من المرجح أن يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات".
وأشارت المنظمة إلى "أن جدري القردة يتواجد عند بعض الحيوانات في عدد من البلدان، مما يؤدي إلى تفشي المرض بشكل دوري بين السكان المحليين والمسافرين".
وحذر مسؤول صحي أوروبي كبير
من أن حالات الإصابة بفيروس جدري القردة النادر قد تتسارع في الأشهر المقبلة، مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء أوروبا.