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كيشيدا: هيروشيما منافس قوي لاستضافة قمة مجموعة السبع 2023
كيشيدا: هيروشيما منافس قوي لاستضافة قمة مجموعة السبع 2023
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن هيروشيما منافس قوي لاستضافة قمة مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، العام المقبل. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:04+0000
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العالم
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وقال كيشيدا في مقابلة مع صحيفة "نيكي": "أعتقد أنها منافس قوي". وستتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع في عام 2023. وقال كيشيدا للصحيفة إن حكومته لا تزال تدرس المواقع المحتملة.وقال: وضغط الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على كيشيدا لاختيار هيروشيما، التي دمرتها القنابل النووية الأمريكية عام 1945، للترويج لنظام عالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية.
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كيشيدا: هيروشيما منافس قوي لاستضافة قمة مجموعة السبع 2023

13:04 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا
 رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن هيروشيما منافس قوي لاستضافة قمة مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، العام المقبل.
وقال كيشيدا في مقابلة مع صحيفة "نيكي": "أعتقد أنها منافس قوي".
وستتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع في عام 2023. وقال كيشيدا للصحيفة إن حكومته لا تزال تدرس المواقع المحتملة.
وقال:
"بينما نحتاج إلى اتخاذ قرار متعادل بناءً على عوامل موضوعية ، فإننا نفكر أيضا في مكان القمة من وجهة نظر نوع الرسالة التي نريد إرسالها إلى العالم".
وضغط الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على كيشيدا لاختيار هيروشيما، التي دمرتها القنابل النووية الأمريكية عام 1945، للترويج لنظام عالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية.
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