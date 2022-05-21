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https://arabic.sputniknews.com/20220521/محكمة-أمريكية-تحكم-على-ابني-رئيس-بنما-السابق-بالسجن-3-سنوات-لكل-منهما-بتهمة-الفساد-1062499329.html
محكمة أمريكية تحكم على ابني رئيس بنما السابق بالسجن 3 سنوات لكل منهما بتهمة الفساد
محكمة أمريكية تحكم على ابني رئيس بنما السابق بالسجن 3 سنوات لكل منهما بتهمة الفساد
قالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة في نيويورك حكمت على نجلي رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما لتورطهما في مخطط دولي لغسيل الأموال... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:13+0000
2022-05-21T10:13+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الوزارة الأمريكية في بيان صحفي، أمس الجمعة:"حكم على الشقيقين [لويس إنريكي مارتينيلي ليناريس وريكاردو إنريكي مارتينيلي ليناريس]، كل منهما يحمل جنسية مزدوجة من بنما وإيطاليا، بالسجن 36 شهرا بتهمة غسل 28 مليون دولار في مخطط رشوة وغسيل أموال تورطت فيه شركة Odebrecht S.A. (Odebrecht)، وهي تكتل عالمي للبناء ومقرها البرازيل. كما صدرت أوامر للمتهمين بمصادرة أكثر من 18.8 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 250 ألف دولار وخدمة بيان خاضع للإشراف لمدة عامين". وسلمت السلطات الغواتيمالية ابني رئيس بنما السابق إلى الولايات المتحدة. في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، واعترف لويس إنريكي مارتينيلي بالتورط مع شقيقه وآخرين في عملية غسيل أموال ورشوة بقيمة 28 مليون دولار شاركت فيها شركة Odebrecht.في صيف 2020، حاول الأخوان مغادرة غواتيمالا على متن طائرة خاصة، لكن تم القبض عليهما واحتجزا منذ ذلك الحين في سجن عسكري محلي بانتظار تسليمهما.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

محكمة أمريكية تحكم على ابني رئيس بنما السابق بالسجن 3 سنوات لكل منهما بتهمة الفساد

10:13 GMT 21.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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قالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة في نيويورك حكمت على نجلي رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما لتورطهما في مخطط دولي لغسيل الأموال والرشوة.
وقالت الوزارة الأمريكية في بيان صحفي، أمس الجمعة:
"حكم على الشقيقين [لويس إنريكي مارتينيلي ليناريس وريكاردو إنريكي مارتينيلي ليناريس]، كل منهما يحمل جنسية مزدوجة من بنما وإيطاليا، بالسجن 36 شهرا بتهمة غسل 28 مليون دولار في مخطط رشوة وغسيل أموال تورطت فيه شركة Odebrecht S.A. (Odebrecht)، وهي تكتل عالمي للبناء ومقرها البرازيل. كما صدرت أوامر للمتهمين بمصادرة أكثر من 18.8 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 250 ألف دولار وخدمة بيان خاضع للإشراف لمدة عامين".
وسلمت السلطات الغواتيمالية ابني رئيس بنما السابق إلى الولايات المتحدة. في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، واعترف لويس إنريكي مارتينيلي بالتورط مع شقيقه وآخرين في عملية غسيل أموال ورشوة بقيمة 28 مليون دولار شاركت فيها شركة Odebrecht.
في صيف 2020، حاول الأخوان مغادرة غواتيمالا على متن طائرة خاصة، لكن تم القبض عليهما واحتجزا منذ ذلك الحين في سجن عسكري محلي بانتظار تسليمهما.
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