https://arabic.sputniknews.com/20220521/وكالة-مصرع-5-أشخاص-إثر-تحطم-طائرة-سياحية-جنوب-شرقي-فرنسا-1062525392.html
وكالة: مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة سياحية جنوب شرقي فرنسا
وكالة: مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة سياحية جنوب شرقي فرنسا
أفادت وكالة "أ ف ب"، مساء اليوم السبت، بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة سياحية جنوب شرقي فرنسا. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T18:00+0000
2022-05-21T18:00+0000
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وكالة: مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة سياحية جنوب شرقي فرنسا
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يتبع
أفادت وكالة "أ ف ب"، مساء اليوم السبت، بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة سياحية جنوب شرقي فرنسا.