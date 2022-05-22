https://arabic.sputniknews.com/20220522/الطوارئ-الروسية-حرائق-بالجملة-يوميا-في-مناطق-مختلفة-من-روسيا-1062539745.html
الطوارئ الروسية: حرائق بالجملة يوميا في مناطق مختلفة من روسيا
الطوارئ الروسية: حرائق بالجملة يوميا في مناطق مختلفة من روسيا
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن اندلاع حرائق بمجملها طبيعية ومنها مقصودة على مختلف أراضي البلاد. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T09:01+0000
2022-05-22T09:01+0000
2022-05-22T09:01+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050502282_0:54:1731:1028_1920x0_80_0_0_c482ab167505bdb55aec0ed53b3989d7.jpg
وأصدرت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية بيانا جاء فيه "على أراضي روسيا، تم تسجيل 247 نقطة حرائق في اليوم، حيث تم تأكيد 213 منها (136 حرائق طبيعية و68 حربق نباتات و9 حرق نفايات". وأضاف البيان: "نقاط الحرائق التي تشكل تهديدًا للبلدات والمرافق الاقتصادية تبلغ نحو 42285 هكتارا، منها 5 حرائق غابات على مساحة 358 هكتار قد تم تحديدها".وتشارك وحدات من الطيران في إطفاء الحرائق الطبيعية في مقاطعتي براتسك وسليوديانسك في منطقة إيركوتسك الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050502282_146:0:1586:1080_1920x0_80_0_0_27dc7da40cd05bd0b36974849873d3f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الطوارئ الروسية: حرائق بالجملة يوميا في مناطق مختلفة من روسيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن اندلاع حرائق بمجملها طبيعية ومنها مقصودة على مختلف أراضي البلاد.
وأصدرت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية
بيانا جاء فيه "على أراضي روسيا، تم تسجيل 247 نقطة حرائق في اليوم، حيث تم تأكيد 213 منها (136 حرائق طبيعية و68 حربق نباتات و9 حرق نفايات".
وأضاف البيان: "نقاط الحرائق التي تشكل تهديدًا للبلدات والمرافق الاقتصادية تبلغ نحو 42285 هكتارا، منها 5 حرائق غابات على مساحة 358 هكتار قد تم تحديدها".
وتشارك وحدات من الطيران في إطفاء الحرائق الطبيعية في مقاطعتي براتسك وسليوديانسك في منطقة إيركوتسك الروسية.