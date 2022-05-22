عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220522/المركزي-الليبي-ينفي-أنباء-تجميد-أصوله-في-بريطانيا-1062551026.html
المركزي الليبي ينفي أنباء تجميد أصوله في بريطانيا
المركزي الليبي ينفي أنباء تجميد أصوله في بريطانيا
نفى البنك المركزي الليبي، اليوم الأحد، جميع الأنباء التي تم تداولها حوال قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصوله. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:21+0000
2022-05-22T13:21+0000
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104530/56/1045305682_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_2d498dc13f86be44e3541e8ca74c0194.jpg
ويأتي نفي المركزي الليبي على خلفية أنباء تداولتها بعض القنوات والصحف، زعمت فيها بقيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصول المركزي الليبي.وبحسب البيان الذي شاركه المركزي الليبي على صفحته الرسمية في فيسبوك، فقد أكد نفي جميع هذه المزاعم التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.وبحسب موقع "بوابة الوسط" الليبي، فقد تداولت وسائل إعلام ليبية، منذ أيام، أنباء عن تجميد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه أسترليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا.وتعادل المبالغ التي زعم تجميدها حوالي 18 مليار دينار ليبي، وبحسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن الخبر فقد "سعت بريطانيا، في عدة مناسبات، إلى استصدار تشريع من مجلس العموم (البريطاني) يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104530/56/1045305682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e708b8e628752b90312fa7209b2d3970.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد

المركزي الليبي ينفي أنباء تجميد أصوله في بريطانيا

13:21 GMT 22.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana طرابلس، ليبيا 25 فبراير  2020‎
 طرابلس، ليبيا 25 فبراير  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
تابعنا عبرTelegram
نفى البنك المركزي الليبي، اليوم الأحد، جميع الأنباء التي تم تداولها حوال قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصوله.
ويأتي نفي المركزي الليبي على خلفية أنباء تداولتها بعض القنوات والصحف، زعمت فيها بقيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصول المركزي الليبي.
وبحسب البيان الذي شاركه المركزي الليبي على صفحته الرسمية في فيسبوك، فقد أكد نفي جميع هذه المزاعم التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

"ندعو كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقية".

البنك المركزي الليبي
وبحسب موقع "بوابة الوسط" الليبي، فقد تداولت وسائل إعلام ليبية، منذ أيام، أنباء عن تجميد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه أسترليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا.
وتعادل المبالغ التي زعم تجميدها حوالي 18 مليار دينار ليبي، وبحسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن الخبر فقد "سعت بريطانيا، في عدة مناسبات، إلى استصدار تشريع من مجلس العموم (البريطاني) يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала