https://arabic.sputniknews.com/20220522/المركزي-الليبي-ينفي-أنباء-تجميد-أصوله-في-بريطانيا-1062551026.html
المركزي الليبي ينفي أنباء تجميد أصوله في بريطانيا
المركزي الليبي ينفي أنباء تجميد أصوله في بريطانيا
نفى البنك المركزي الليبي، اليوم الأحد، جميع الأنباء التي تم تداولها حوال قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصوله. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:21+0000
2022-05-22T13:21+0000
2022-05-22T13:21+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ويأتي نفي المركزي الليبي على خلفية أنباء تداولتها بعض القنوات والصحف، زعمت فيها بقيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصول المركزي الليبي.وبحسب البيان الذي شاركه المركزي الليبي على صفحته الرسمية في فيسبوك، فقد أكد نفي جميع هذه المزاعم التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.وبحسب موقع "بوابة الوسط" الليبي، فقد تداولت وسائل إعلام ليبية، منذ أيام، أنباء عن تجميد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه أسترليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا.وتعادل المبالغ التي زعم تجميدها حوالي 18 مليار دينار ليبي، وبحسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن الخبر فقد "سعت بريطانيا، في عدة مناسبات، إلى استصدار تشريع من مجلس العموم (البريطاني) يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
المركزي الليبي ينفي أنباء تجميد أصوله في بريطانيا
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نفى البنك المركزي الليبي، اليوم الأحد، جميع الأنباء التي تم تداولها حوال قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصوله.
ويأتي نفي المركزي الليبي على خلفية أنباء تداولتها بعض القنوات والصحف، زعمت فيها بقيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصول المركزي الليبي.
وبحسب البيان الذي شاركه المركزي الليبي على صفحته الرسمية في فيسبوك، فقد أكد نفي جميع هذه المزاعم التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
"ندعو كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقية".
وبحسب موقع "بوابة الوسط" الليبي
، فقد تداولت وسائل إعلام ليبية، منذ أيام، أنباء عن تجميد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه أسترليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا.
وتعادل المبالغ التي زعم تجميدها حوالي 18 مليار دينار ليبي، وبحسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن الخبر فقد "سعت بريطانيا، في عدة مناسبات، إلى استصدار تشريع من مجلس العموم (البريطاني) يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي.