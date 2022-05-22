https://arabic.sputniknews.com/20220522/جدري-القرود-الفيروس-المميت-يظهر-مجددا-ويفجر-القلق-في-أوروبا-1062545795.html
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
نشرت منظمة الصحة العالمية، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:38+0000
2022-05-22T11:38+0000
2022-05-22T11:38+0000
انفوجرافيك
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وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
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نشرت منظمة الصحة العالمية، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.