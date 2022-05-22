عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220522/جدري-القرود-الفيروس-المميت-يظهر-مجددا-ويفجر-القلق-في-أوروبا-1062545795.html
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
نشرت منظمة الصحة العالمية، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:38+0000
2022-05-22T11:38+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062545344_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_5fede6fab20f855a1e5be4a6cc1f386c.png
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062545344_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_5de12db30b6d71b8426c107d5fe22646.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا

11:38 GMT 22.05.2022
تابعنا عبرTelegram
نشرت منظمة الصحة العالمية، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала