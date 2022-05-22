https://arabic.sputniknews.com/20220522/حدث-تاريخي-للطيران-السعودي-أول-رحلة-جوية-بطاقم-نسائي-1062538708.html
حدث تاريخي للطيران السعودي... أول رحلة جوية بطاقم نسائي
حدث تاريخي للطيران السعودي... أول رحلة جوية بطاقم نسائي
أكملت شركة طيران في المملكة العربية السعودية، أول رحلة طيران في البلاد بطاقم مؤلف من النساء فقط. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:43+0000
2022-05-22T08:43+0000
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واعتبر مسؤولون في شركة "طيران أديل"، أن الرحلة علامة فارقة في مجال تمكين المرأة في السعودية.ونشرت شركة "طيران أديل" صورة لأول طاقم نسائي بالكامل غالبيتهن سعوديات الجنسية، يقمن برحلة جوية على متن إحدى طائراتها، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي من الرياض إلى جدة.ووصفت "طيران أديل" الرحلة الجوية بأنه "حدث تاريخي للطيران السعودي".وأشار المتحدث باسم "طيران أديل"، عماد إسكندراني، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إلى أن "غالبية" الطاقم المكون من 7 أفراد من النساء السعوديات، بمن فيهن الضابط الأول، ولكن ليس القبطان التي هي امرأة أجنبية.وفي عام 2019، أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية عن أول رحلة مع مساعدة طيار سعودية.ويحاول المسؤولون السعوديون إجراء توسع سريع في قطاع الطيران، من شأنه أن يحول المملكة إلى مركز سفر عالمي.وتشمل الأهداف مضاعفة حركة المرور السنوية أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد، وجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات إلى القطاع بحلول عام 2030، وإنشاء ناقل وطني جديد، وتشييد "مطار ضخم" جديد في الرياض، فضلا عن الانتقال إلى 5 مليون طن من البضائع كل عام.يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أشرف على إصلاحات في السعودية، من بينها رفع حظر استمر لعقود على قيادة المرأة للسيارة، وتخفيف ما يسمى بقواعد "الوصاية" التي تمنح الرجال سلطة تعسفية على قريباتهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
حدث تاريخي للطيران السعودي... أول رحلة جوية بطاقم نسائي
تابعنا عبر
أكملت شركة طيران في المملكة العربية السعودية، أول رحلة طيران في البلاد بطاقم مؤلف من النساء فقط.
واعتبر مسؤولون في شركة "طيران أديل"، أن الرحلة علامة فارقة في مجال تمكين المرأة في السعودية.
ونشرت شركة "طيران أديل" صورة لأول طاقم نسائي بالكامل غالبيتهن سعوديات الجنسية، يقمن برحلة جوية على متن إحدى طائراتها، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي من الرياض إلى جدة.
ووصفت "طيران أديل" الرحلة الجوية بأنه "حدث تاريخي للطيران السعودي".
وأشار المتحدث باسم "طيران أديل"، عماد إسكندراني، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إلى أن "غالبية" الطاقم المكون من 7 أفراد من النساء السعوديات، بمن فيهن الضابط الأول، ولكن ليس القبطان التي هي امرأة أجنبية.
وفي عام 2019، أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية عن أول رحلة مع مساعدة طيار سعودية.
ويحاول المسؤولون السعوديون إجراء توسع سريع في قطاع الطيران، من شأنه أن يحول المملكة إلى مركز سفر عالمي.
وتشمل الأهداف مضاعفة حركة المرور السنوية أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد، وجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات إلى القطاع بحلول عام 2030، وإنشاء ناقل وطني جديد، وتشييد "مطار ضخم" جديد في الرياض، فضلا عن الانتقال إلى 5 مليون طن من البضائع كل عام.
يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أشرف على إصلاحات في السعودية، من بينها رفع حظر استمر لعقود على قيادة المرأة للسيارة، وتخفيف ما يسمى بقواعد "الوصاية" التي تمنح الرجال سلطة تعسفية على قريباتهم.