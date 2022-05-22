https://arabic.sputniknews.com/20220522/خبير-تركيا-ملتزمة-بعضويتها-في-الناتو-لكن-تركز-على-الحفاظ-على-علاقاتها--مع-روسيا--1062548693.html
خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
قال ديفيد فيليبس، مستشار وزارة الخارجية الأسبق في إدارات ثلاثة رؤساء أمريكيين، إن تركيا باتت حليفا "غريبا وغير موثوق" لواشنطن، بعد رفضها الانضمام للعقوبات... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:22+0000
2022-05-22T12:22+0000
2022-05-22T12:22+0000
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خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار علوش إلى أن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
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قال ديفيد فيليبس، مستشار وزارة الخارجية الأسبق في إدارات ثلاثة رؤساء أمريكيين، إن تركيا باتت حليفا "غريبا وغير موثوق" لواشنطن، بعد رفضها الانضمام للعقوبات المتعددة الأطراف ضد روسيا، كما أنها تركز على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا.
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكنّها تحرص على إيجاد مسافة بين هذا الالتزام وبين مصالحها الوطنية التي تفرض عليها في بعض الأحيان سياسات مختلفة عن الغرب لا سيما في العلاقة مع روسيا ".
"موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد لا يهدف إلى قطع الطريق على توسع الناتو بل لدفع الغرب إلى تبني سياسات منسجمة معها في مكافحة الإرهاب".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..