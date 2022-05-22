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https://arabic.sputniknews.com/20220522/خبير-تركيا-ملتزمة-بعضويتها-في-الناتو-لكن-تركز-على-الحفاظ-على-علاقاتها--مع-روسيا--1062548693.html
خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
قال ديفيد فيليبس، مستشار وزارة الخارجية الأسبق في إدارات ثلاثة رؤساء أمريكيين، إن تركيا باتت حليفا "غريبا وغير موثوق" لواشنطن، بعد رفضها الانضمام للعقوبات... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار علوش إلى أن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا

12:22 GMT 22.05.2022
خبير: تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكن تركز على الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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قال ديفيد فيليبس، مستشار وزارة الخارجية الأسبق في إدارات ثلاثة رؤساء أمريكيين، إن تركيا باتت حليفا "غريبا وغير موثوق" لواشنطن، بعد رفضها الانضمام للعقوبات المتعددة الأطراف ضد روسيا، كما أنها تركز على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا.
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" تركيا ملتزمة بعضويتها في الناتو لكنّها تحرص على إيجاد مسافة بين هذا الالتزام وبين مصالحها الوطنية التي تفرض عليها في بعض الأحيان سياسات مختلفة عن الغرب لا سيما في العلاقة مع روسيا ".
وأشار علوش إلى أن:
"موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد لا يهدف إلى قطع الطريق على توسع الناتو بل لدفع الغرب إلى تبني سياسات منسجمة معها في مكافحة الإرهاب".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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