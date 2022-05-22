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خطة إيطالية لتسوية الأزمة الأوكرانية
خطة إيطالية لتسوية الأزمة الأوكرانية
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، سلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطة إيطالية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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وفيما لم يتم بشكل رسمي الإعلان عن تفاصيل تلك الخطة، وبينما أكد الكرملين انه لم يتلق أي تواصل رسمي بخصوصها، إلا أن أخبارا رشحت حول تضمنها عدة محاور بدء بوقف إطلاق النار، مرورا بمفاوضات بين الجانب الروسي والأوكراني، وانتهاء باتفاقية امنية تشمل الوضع كاملا في المنطقة.
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انفوجرافيك, инфографика

خطة إيطالية لتسوية الأزمة الأوكرانية

12:52 GMT 22.05.2022
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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، سلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطة إيطالية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وفيما لم يتم بشكل رسمي الإعلان عن تفاصيل تلك الخطة، وبينما أكد الكرملين انه لم يتلق أي تواصل رسمي بخصوصها، إلا أن أخبارا رشحت حول تضمنها عدة محاور بدء بوقف إطلاق النار، مرورا بمفاوضات بين الجانب الروسي والأوكراني، وانتهاء باتفاقية امنية تشمل الوضع كاملا في المنطقة.
الخطة الإيطالية لتسوية الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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