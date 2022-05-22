https://arabic.sputniknews.com/20220522/خطة-إيطالية-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1062549861.html
خطة إيطالية لتسوية الأزمة الأوكرانية
خطة إيطالية لتسوية الأزمة الأوكرانية
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، سلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطة إيطالية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:52+0000
2022-05-22T12:52+0000
2022-05-22T12:52+0000
انفوجرافيك
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وفيما لم يتم بشكل رسمي الإعلان عن تفاصيل تلك الخطة، وبينما أكد الكرملين انه لم يتلق أي تواصل رسمي بخصوصها، إلا أن أخبارا رشحت حول تضمنها عدة محاور بدء بوقف إطلاق النار، مرورا بمفاوضات بين الجانب الروسي والأوكراني، وانتهاء باتفاقية امنية تشمل الوضع كاملا في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
خطة إيطالية لتسوية الأزمة الأوكرانية
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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، سلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطة إيطالية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وفيما لم يتم بشكل رسمي الإعلان عن تفاصيل تلك الخطة، وبينما أكد الكرملين انه لم يتلق أي تواصل رسمي بخصوصها، إلا أن أخبارا رشحت حول تضمنها عدة محاور بدء بوقف إطلاق النار، مرورا بمفاوضات بين الجانب الروسي والأوكراني، وانتهاء باتفاقية امنية تشمل الوضع كاملا في المنطقة.