https://arabic.sputniknews.com/20220522/نائب-مصري-السيسي-وجه-بعودة-الطلاب-المفصولين-من-جامعاتهم-بسبب-قانون-التظاهر-1062569161.html

نائب مصري: السيسي وجه بعودة الطلاب المفصولين من جامعاتهم بسبب قانون التظاهر

نائب مصري: السيسي وجه بعودة الطلاب المفصولين من جامعاتهم بسبب قانون التظاهر

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعودة الطلاب المفصولين من... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت "بوابة الأهرام" عن عبد العزيز تصريحاته تلفزيونية قال فيها إن "لجنة العفو الرئاسي وضعت معايير واضحة لاختيار السجناء الذين يستحقون الحصول على العفو، ومعايير واضحة لاستبعاد الحالات من العفو".وأوضح النائب أن العفو الرئاسي لن يشمل المتورطين في أعمال عنف وإرهاب، أو المنتمين لتنظيمات إرهابية، أما ما دون ذلك "يدخل في مجال الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن نعطى فرصة جديدة للشباب"، على حد قوله.وشدد عبد العزيز على أن لجنة العفو الرئاسي لا تنظر إلى الاسم مشهور أم لا، بل إلى معايير محددة، حيث أن الهدف من اللجنة هو العفو عن الشباب الذين سجنوا لمخالفتهم إجراءات قانون التظاهر، ويمكن إدماجهم في الحياة العامة".وفي وقت سابق، أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين في مصر، والتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيلها عقب إفطار الأسرة المصرية، إعداد قائمة جديدة استعدادا للإفراج عنهم بمناسبة عيد الفطر.وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، اليوم لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بأكثر من طريقة.وبحسب ما نقله موقع "مصراوي" يكون تلقي طلبات العفور الرئاسي إما عن طريق "استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات)، أو عن طريق البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ".وكذلك يمكن تقديم طلبات العفو عن طريق "لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أو تقديمها مباشرة إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

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