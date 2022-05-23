https://arabic.sputniknews.com/20220523/الأردن-يدين-قرارا-إسرائيليا-يسمح-للمستوطنين-بالصلاة-في-الأقصى--1062572788.html

الأردن يدين قرارا إسرائيليا يسمح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى

الأردن يدين قرارا إسرائيليا يسمح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى

أدان الأردن، قرار محكمة إسرائيلية السماح لأول مرة للمستوطنين بتلاوة صلواتهم التلمودية خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى والسجود والاستلقاء على الأرض. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T06:42+0000

2022-05-23T06:42+0000

2022-05-23T06:42+0000

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جاء ذلك في بيان أصدره الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).واعتبر أبو الفول أن القرار "باطل" و"منعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية".وشدد على أن قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بشأن السماح للمستوطنين بالصلاة في باحات الأقصى، "يعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة."وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية أن القرار يشكل "انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك".وقال إن "المملكة، ووفقاً للقانون الدولي لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة"، محذرا "من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الاقصى المُبارك".وجدد أبو الفول على موقف الأردن الذي يعتبر أن "المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".ومساء أمس الأحد، قررت محكمة الصلح الإسرائيلية، لأول مرة، السماح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن محكمة الصلح في القدس أصدرت حكما استثنائيا يسمح لليهود بأداء صلاة "شيماع" والسجود في جبل الهيكل (الحرم القدسي)".وأوضحت أن القرار جاء بعد استئناف ضد اعتقال ثلاثة صبية يهود أدوا تلك الصلوات خلال زيارتهم للحرم القدسي، وهو ما لم يكن مسموحا به حتى اللحظة.وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد ألقت الأسبوع الماضي القبض على الصبية الثلاثة، وأصدرت بحقهم أمر إبعاد لمدة 15 يوما عن الحرم القدسي، على اعتبار أن سلوكهم قد يؤدي إلى "انتهاك السلم العام".وفي أعقاب قرار المحكمة، أمر القاضي الإسرائيلي "صهيون سهراي بإلغاء عمليات الطرد والشروط التقييدية التي فرضتها الشرطة على الصبية اليهود".ولاحقا، أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا أكدت فيه على عدم وجود أي خطط لديها لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي.وقالت سكرتارية الحكومة الإسرائيلية: "لا يوجد تغيير مخطط له في الوضع الراهن في الحرم القدسي. قرار محكمة الصلح يتعامل حصريا مع سلوك القاصرين أمامها"، نافية أن يكون القرار يتضمن السماح للمستوطنين بحرية تلاوة الصلوات في باحات الأقصى، وفق قناة "كان" الرسمية".وذكرت كذلك أنه "فيما يتعلق بالقضية الجنائية المحددة التي يدور الحديث عنها، أُبلغت الحكومة أن الدولة ستقدم استئنافا إلى محكمة الصلح"، وفق ما أفادت أيضا القناة السابعة الإسرائيلية.والوضع الراهن هو ذلك الذي ساد في المسجد الأقصى منذ إقراره في العهد العثماني واستمر خلال الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1947)، وحتى الآن، وينص على أن المسجد مكان مقدس للمسلمين فقط، وتحت إدارتهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/لأول-مرة-محكمة-إسرائيلية-تسمح-للمستوطنين-بترديد-الصلاة-والاستلقاء-على-الأرض-داخل-الأقصى-1062562749.html

https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحكومة-الإسرائيلية-لا-نخطط-لتغيير-الوضع-الراهن-في-الحرم-القدسي-1062566459.html

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