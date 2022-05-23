https://arabic.sputniknews.com/20220523/السودان-حملات-أمنية-واسعة-جنوبي-الخرطوم-1062575102.html
السودان.. حملات أمنية واسعة جنوبي الخرطوم
السودان.. حملات أمنية واسعة جنوبي الخرطوم
نفذت قوات أمنية سودانية مشتركة حملات واسعة جنوبي العاصمة الخرطوم ضمن عمليات الأمن الداخلي. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:36+0000
2022-05-23T07:36+0000
2022-05-23T07:36+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن الحملات المكونة من مختلف الوحدات الأمني استهدفت منطقه أنقولا جنوبي الخرطوم.وأضافت أن تلك الحملات أسفرت عن توقيف عدد كبير من المجرمين، وضبط كميات كبيرة من المسدسات والأسلحة البيضاء ومخدر الحشيش، كما تم ضبط كميات كبيرة من الخمور المحلية وأدوات التصنيع خلال مداهمة مصانع الخمور في المنطقة.من جانبه، أكد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان "استمرار الحملات المشتركة "لدك أوكار الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة لكي ينعم مواطن الولاية بالأمن والأمان والاستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
السودان.. حملات أمنية واسعة جنوبي الخرطوم
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نفذت قوات أمنية سودانية مشتركة حملات واسعة جنوبي العاصمة الخرطوم ضمن عمليات الأمن الداخلي.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية
(سونا)، إن الحملات المكونة من مختلف الوحدات الأمني استهدفت منطقه أنقولا جنوبي الخرطوم.
وأضافت أن تلك الحملات أسفرت عن توقيف عدد كبير من المجرمين، وضبط كميات كبيرة من المسدسات والأسلحة البيضاء ومخدر الحشيش، كما تم ضبط كميات كبيرة من الخمور المحلية وأدوات التصنيع خلال مداهمة مصانع الخمور في المنطقة.
من جانبه، أكد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان "استمرار الحملات المشتركة "لدك أوكار الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة لكي ينعم مواطن الولاية بالأمن والأمان والاستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون".