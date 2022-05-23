https://arabic.sputniknews.com/20220523/قاسم-أغلبية-نواب-البرلمان-اللبناني-يؤيدون-خيار-مقاومة-إسرائيل-1062572099.html
قاسم: أغلبية نواب البرلمان اللبناني يؤيدون خيار مقاومة إسرائيل
قاسم: أغلبية نواب البرلمان اللبناني يؤيدون خيار مقاومة إسرائيل
أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، أن أغلبية نواب البرلمان اللبناني يؤيدون خيار مقاومة ومواجهة إسرائيل. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T05:18+0000
2022-05-23T05:18+0000
2022-05-23T05:18+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "النشرة" تصريحات قاسم الذي قال بهذا الصدد إنه "اذا صنفنا المجلس النيابي على أساس من هم مع مقاومة اسرائيل نجد أن 77 نائبا يؤيدون هذا الخيار"، مشيرا إلى أنه "لدينا علاقات مع النواب المعتدلين من المستقلين ومن المجموعات والمنظمات الشعبية غير المرتبطة بالسفارات".وشدد قاسم على أن "إذا كان هناك من يعتقد أنه قلب الطاولة على حزب الله في المجلس النيابي فهو مخطئ"، معتبرا أن "حزب الله لا يريد الأكثرية النيابية ولا نعمل على أن يكون لنا أكثرية"، لافتا إلى "أننا في العلاقة مع الحلفاء لم نقصر وكنا دائما متعاونين".وتابع :"لم نخن أحدا في حراك 17 تشرين سوى المرتبطين مباشرة بالسفارات ومن حق أي أحد أن يعبر عن وجعه".وتمنى قاسم على الأفرقاء المختلفين أن يضعوا أمامهم فكرة عدم التعطيل وليختاروا من يريدون لرئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن "حزب الله يؤيد ترشيح كتلة التنمية والتحرير لرئيس مجلس النواب نبيه بري".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
قاسم: أغلبية نواب البرلمان اللبناني يؤيدون خيار مقاومة إسرائيل
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أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، أن أغلبية نواب البرلمان اللبناني يؤيدون خيار مقاومة ومواجهة إسرائيل.
ونقلت وكالة "النشرة"
تصريحات قاسم الذي قال بهذا الصدد إنه "اذا صنفنا المجلس النيابي على أساس من هم مع مقاومة اسرائيل نجد أن 77 نائبا يؤيدون هذا الخيار"، مشيرا إلى أنه "لدينا علاقات مع النواب المعتدلين من المستقلين ومن المجموعات والمنظمات الشعبية غير المرتبطة بالسفارات".
وشدد قاسم على أن "إذا كان هناك من يعتقد أنه قلب الطاولة على حزب الله في المجلس النيابي فهو مخطئ"، معتبرا أن "حزب الله لا يريد الأكثرية النيابية ولا نعمل على أن يكون لنا أكثرية"، لافتا إلى "أننا في العلاقة مع الحلفاء لم نقصر وكنا دائما متعاونين".
وتابع :"لم نخن أحدا في حراك 17 تشرين سوى المرتبطين مباشرة بالسفارات ومن حق أي أحد أن يعبر عن وجعه".
وتمنى قاسم على الأفرقاء المختلفين أن يضعوا أمامهم فكرة عدم التعطيل وليختاروا من يريدون لرئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن "حزب الله يؤيد ترشيح كتلة التنمية والتحرير لرئيس مجلس النواب نبيه بري".