https://arabic.sputniknews.com/20220523/نيويورك-تعلن-حالة-الطوارئ-بسبب-نقص-حليب-الأطفال-1062621587.html
نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب نقص حليب الأطفال
نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب نقص حليب الأطفال
أعلن إيريك آدامز، عمدة ولاية نيويورك الأمريكية حالة الطوارئ للسماح لإدارة حماية المستهلك والعمال بالمدينة بمنع التلاعب في أسعار حليب الأطفال في ظل نقصه من... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T13:53+0000
2022-05-23T13:53+0000
2022-05-23T13:53+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن آدامز قوله: "تسبب نقص حليب الأطفال في جميع أنحاء البلاد في ألم وقلق لا يمكن تصوره للعائلات في جميع أنحاء نيويورك، يجب أن نتصرف على وجه السرعة".وأفاد العمدة بأن أكثر من 40% من تجار التجزئة في عموم الولايات المتحدة الأمريكية قد نفد مخزونهم من حليب الأطفال.وفي وقت سابق، تم نقل 4 أطفال في ولاية كارولينا الجنوبية إلى المستشفى، بسبب أزمة نقص حليب الأطفال على مستوى أمريكا.وتم فحص 4 أطفال على الأقل في الجامعة الطبية في كارولينا الجنوبية، نتيجة نقص التغذية المرتبط بنقص الحليب، وفقا للمتحدثة باسم المستشفى، هيذر إم وولوين.وقالت وولوين في تصريحات لصحيفة "The State" الأمريكية إن "اختصاصيي التغذية للأطفال يعملون مع فريق رعاية الطفل الفردي لإيجاد صيغة أو تغذية تناسب الأطفال بناءا على احتياجاتهم من الحساسية والسعرات الحرارية".وتعد الجامعة الطبية في ولاية كارولينا الجنوبية واحدة من عدة مستشفيات في جميع أنحاء أمريكا، التي تستجيب للزيادة في دخول الأطفال إلى المستشفيات، الذين يسعون للحصول على علاج غذائي بسبب نقص حليب الأطفال.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب نقص حليب الأطفال
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أعلن إيريك آدامز، عمدة ولاية نيويورك الأمريكية حالة الطوارئ للسماح لإدارة حماية المستهلك والعمال بالمدينة بمنع التلاعب في أسعار حليب الأطفال في ظل نقصه من الأسواق.
ونقلت شبكة "سي إن إن
" الأمريكية عن آدامز قوله: "تسبب نقص حليب الأطفال في جميع أنحاء البلاد في ألم وقلق لا يمكن تصوره للعائلات في جميع أنحاء نيويورك، يجب أن نتصرف على وجه السرعة".
وتابع عمدة نيويورك "سيساعدنا إعلان الطوارئ على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي بائع تجزئة يستغل هذه الأزمة من خلال رفع الأسعار، ونقول للأمهات والعائلات التي تكافح، ستبذل مدينتنا كل ما في وسعها لمساعدتك خلال هذه الفترة الصعبة".
وأفاد العمدة بأن أكثر من 40% من تجار التجزئة في عموم الولايات المتحدة الأمريكية قد نفد مخزونهم من حليب الأطفال.
وفي وقت سابق، تم نقل 4 أطفال في ولاية كارولينا الجنوبية إلى المستشفى، بسبب أزمة نقص حليب الأطفال
على مستوى أمريكا.
وتم فحص 4 أطفال على الأقل في الجامعة الطبية في كارولينا الجنوبية، نتيجة نقص التغذية المرتبط بنقص الحليب، وفقا للمتحدثة باسم المستشفى، هيذر إم وولوين.
وقالت وولوين في تصريحات لصحيفة "The State"
الأمريكية إن "اختصاصيي التغذية للأطفال يعملون مع فريق رعاية الطفل الفردي لإيجاد صيغة أو تغذية تناسب الأطفال بناءا على احتياجاتهم من الحساسية والسعرات الحرارية".
وتعد الجامعة الطبية في ولاية كارولينا الجنوبية واحدة من عدة مستشفيات في جميع أنحاء أمريكا، التي تستجيب للزيادة في دخول الأطفال إلى المستشفيات، الذين يسعون للحصول على علاج غذائي بسبب نقص حليب الأطفال.