https://arabic.sputniknews.com/20220524/إحصاء-حكومي-ارتفاع-معدل-المواليد-في-الولايات-المتحدة-1-في-أول-زيادة-منذ-7-سنوات-1062656962.html

إحصاء حكومي: ارتفاع معدل المواليد في الولايات المتحدة 1% في أول زيادة منذ 7 سنوات

إحصاء حكومي: ارتفاع معدل المواليد في الولايات المتحدة 1% في أول زيادة منذ 7 سنوات

أظهر إحصاء حكومي أمريكي أن معدل المواليد في الولايات المتحدة شهد ارتفاعا بنسبة 1% في العام الماضي 2021، وذلك في أول زيادة يشهدها منذ 7 سنوات. 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T13:20+0000

2022-05-24T13:20+0000

2022-05-24T13:20+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

مواليد

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ووفقا لبيان صادر عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد ارتفاع معدل المواليد في الولايات المتحدة في عام 2021 بنسبة 1% في أول زيادة منذ عام 2014.وأظهرت البيانات أن "العدد المؤقت للمواليد المسجلين في الولايات المتحدة في عام 2021 كان 3659289، وهو ما يزيد بنسبة 1% عن عام 2020".وجد المركز الوطني للإحصاء الاجتماعي أنه في المتوسط، كان هناك 56.6 مولود لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا في عام 2021، ويمثل هذا أيضًا زيادة بنسبة 1% مقارنة بعام 2020 وأول زيادة في المعدل منذ عام 2014.بالإضافة إلى ذلك، رصدت البيانات زيادة عدد الولادات المبكرة بنسبة 4% لتصل إلى 10.48% في عام 2021 وكانت أعلى نتيجة منذ عام 2007 .

الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة الأمريكية, مواليد