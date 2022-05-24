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إعلام: قاذفات صينية وروسية تحلق بالقرب من المجال الجوي لكوريا الجنوبية
إعلام: قاذفات صينية وروسية تحلق بالقرب من المجال الجوي لكوريا الجنوبية
أعلنت كوريا الجنوبية دخول طائرات عسكرية صينية وروسية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لها دون إنذار مسبق. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T21:50+0000
2022-05-24T21:50+0000
2022-05-24T21:50+0000
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ذكرت ذلك هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، التي أشارت إلى أن سيئول ردت بإرسالة إرسال طائراتها المقاتلة إلى المنطقة.ولفتت الوكالة إلى أنه تم رصد طائرتين صينيتين و4 طائرات روسية بمنطقة تحديد الهوية الدفاعية، مضيفة: "لكن الطائرات لم تنتهك أجواء كوريا الجنوبية".وتابعت: "تم نشر المقاتلات الكورية الجنوبية قبل دخول الطائرات الصينية والروسية إلى المنطقة لمواجهة أي مواقف محتملة".وأوضحت الوكالة أن الطائرات التي تم رصدها تضم قاذفتين صينيتين طراز "إتش - 6"، إضافة إلى 4 قاذفات روسية طراز "تو - 95".ونوهت إلى أن المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية والروسية تأتي في الوقت الذي توسع فيه سيئول تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعلانها إدانة العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، إضافة إلى تزامن تلك المهام مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية.وتقول الوكالة إن منطقة تحديد الهوية الدفاعية هي منطقة يتم تحديدها خارج المجال الجوي للدولة، لكنه يجب، وفقا للأعراف الدولية، إبلاغ الدولة صاحبة المجال الجوي المجاور لمنع أي حوادث عرضية.
https://arabic.sputniknews.com/20190724/الدفاع-الصينية-لم-تنتهك-الطائرات-الروسية-والصينية-المجال-الجوي-لدول-أخرى-خلال-الدوريات-المشتركة-1042433880.html
https://arabic.sputniknews.com/20211022/نذر-الحرب-كيف-بدأت-المواجهة-بين-الصين-وتايوان؟-وهل-تتدخل-أمريكا-عسكريا؟-1050507682.html
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العالم, الصين, روسيا, كوريا الجنوبية
إعلام: قاذفات صينية وروسية تحلق بالقرب من المجال الجوي لكوريا الجنوبية
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أعلنت كوريا الجنوبية دخول طائرات عسكرية صينية وروسية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لها دون إنذار مسبق.
ذكرت ذلك هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، التي أشارت إلى أن سيئول ردت بإرسالة إرسال طائراتها المقاتلة إلى المنطقة.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم رصد طائرتين صينيتين و4 طائرات روسية بمنطقة تحديد الهوية الدفاعية، مضيفة: "لكن الطائرات لم تنتهك أجواء كوريا الجنوبية".
وتابعت: "تم نشر المقاتلات الكورية الجنوبية قبل دخول الطائرات الصينية والروسية
إلى المنطقة لمواجهة أي مواقف محتملة".
وأوضحت الوكالة أن الطائرات التي تم رصدها تضم قاذفتين صينيتين طراز "إتش - 6"، إضافة إلى 4 قاذفات روسية طراز "تو - 95".
ونوهت إلى أن المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية والروسية تأتي في الوقت الذي توسع فيه سيئول تحالفها مع الولايات المتحدة
الأمريكية وإعلانها إدانة العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، إضافة إلى تزامن تلك المهام مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية.
22 أكتوبر 2021, 21:40 GMT
وتقول الوكالة إن منطقة تحديد الهوية الدفاعية هي منطقة يتم تحديدها خارج المجال الجوي للدولة
، لكنه يجب، وفقا للأعراف الدولية، إبلاغ الدولة صاحبة المجال الجوي المجاور لمنع أي حوادث عرضية.