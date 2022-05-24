عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/الأرصاد-المصرية-لهذا-السبب-لن-نتأثر-بالعواصف-الترابية-الموجودة-في-الشرق-الأوسط-1062650604.html
الأرصاد المصرية: لهذا السبب لن نتأثر بالعواصف الترابية الموجودة في الشرق الأوسط
الأرصاد المصرية: لهذا السبب لن نتأثر بالعواصف الترابية الموجودة في الشرق الأوسط
أكدت الهيئة العامة للأرصاد المصرية عدم تأثر البلاد بالعواصف الترابية الموجودة في عدة دول بالمنطقة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T11:29+0000
2022-05-24T11:29+0000
أخبار مصر الآن
عواصف ترابية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103833/48/1038334854_0:230:3013:1924_1920x0_80_0_0_62111c1285bb1f1d6cdb48136fee21b8.jpg
وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكدت أن مصر لن تتأثر بتلك العواصف التي أثرت على الرؤية وأغلقت بعض البلدان مجالها الجوي بسببها.وعللت الهيئة مؤكدة أنه "من المتوقع عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعاصفة الترابية؛ لأن مصدر الكتلة الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا، بعيدة كل البعد عن مصدر العاصفة الترابية".ولفتت إلى أن تلك العواصف "أثرت على جودة الهواء مما تسبب فى إصابة العديد من الأشخاص بحالات اختناق فى العراق والكويت"، مشيرة إلى أن "تأثير العاصفة الترابية ما زال مستمرا على نطاق واسع من المملكة العربية السعودية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103833/48/1038334854_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e19ce7ae19e3ed81d7ef73118f53422.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, عواصف ترابية

الأرصاد المصرية: لهذا السبب لن نتأثر بالعواصف الترابية الموجودة في الشرق الأوسط

11:29 GMT 24.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أكدت الهيئة العامة للأرصاد المصرية عدم تأثر البلاد بالعواصف الترابية الموجودة في عدة دول بالمنطقة.
وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكدت أن مصر لن تتأثر بتلك العواصف التي أثرت على الرؤية وأغلقت بعض البلدان مجالها الجوي بسببها.
وعللت الهيئة مؤكدة أنه "من المتوقع عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعاصفة الترابية؛ لأن مصدر الكتلة الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا، بعيدة كل البعد عن مصدر العاصفة الترابية".

وقال البيان: "بعد أن شهدت العديد من دول الشرق الأوسط (العراق - الكويت - ومناطق من المملكة العربية السعودية، عواصف ترابية جدارية أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير وتم على إثرها إغلاق المجال الجوي".

ولفتت إلى أن تلك العواصف "أثرت على جودة الهواء مما تسبب فى إصابة العديد من الأشخاص بحالات اختناق فى العراق والكويت"، مشيرة إلى أن "تأثير العاصفة الترابية ما زال مستمرا على نطاق واسع من المملكة العربية السعودية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала