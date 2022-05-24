https://arabic.sputniknews.com/20220524/الأرصاد-المصرية-لهذا-السبب-لن-نتأثر-بالعواصف-الترابية-الموجودة-في-الشرق-الأوسط-1062650604.html
الأرصاد المصرية: لهذا السبب لن نتأثر بالعواصف الترابية الموجودة في الشرق الأوسط
الأرصاد المصرية: لهذا السبب لن نتأثر بالعواصف الترابية الموجودة في الشرق الأوسط
أكدت الهيئة العامة للأرصاد المصرية عدم تأثر البلاد بالعواصف الترابية الموجودة في عدة دول بالمنطقة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T11:29+0000
2022-05-24T11:29+0000
2022-05-24T11:29+0000
أخبار مصر الآن
عواصف ترابية
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وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكدت أن مصر لن تتأثر بتلك العواصف التي أثرت على الرؤية وأغلقت بعض البلدان مجالها الجوي بسببها.وعللت الهيئة مؤكدة أنه "من المتوقع عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعاصفة الترابية؛ لأن مصدر الكتلة الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا، بعيدة كل البعد عن مصدر العاصفة الترابية".ولفتت إلى أن تلك العواصف "أثرت على جودة الهواء مما تسبب فى إصابة العديد من الأشخاص بحالات اختناق فى العراق والكويت"، مشيرة إلى أن "تأثير العاصفة الترابية ما زال مستمرا على نطاق واسع من المملكة العربية السعودية".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, عواصف ترابية
الأرصاد المصرية: لهذا السبب لن نتأثر بالعواصف الترابية الموجودة في الشرق الأوسط
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أكدت الهيئة العامة للأرصاد المصرية عدم تأثر البلاد بالعواصف الترابية الموجودة في عدة دول بالمنطقة.
وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكدت أن مصر لن تتأثر بتلك العواصف التي أثرت على الرؤية وأغلقت بعض البلدان مجالها الجوي بسببها.
وعللت الهيئة مؤكدة أنه "من المتوقع عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعاصفة الترابية؛ لأن مصدر الكتلة الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا، بعيدة كل البعد عن مصدر العاصفة الترابية".
وقال البيان: "بعد أن شهدت العديد من دول الشرق الأوسط (العراق - الكويت - ومناطق من المملكة العربية السعودية، عواصف ترابية جدارية أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير وتم على إثرها إغلاق المجال الجوي".
ولفتت إلى أن تلك العواصف "أثرت على جودة الهواء مما تسبب فى إصابة العديد من الأشخاص بحالات اختناق فى العراق والكويت"، مشيرة إلى أن "تأثير العاصفة الترابية ما زال مستمرا على نطاق واسع من المملكة العربية السعودية".