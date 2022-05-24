https://arabic.sputniknews.com/20220524/الجيش-الأمريكي-يكشف-عن-طريقة-هجوم-قد-تكبد-الصين-هزيمة-كبيرة-إذا-غزت-تايوان-فيديو---1062656104.html
الجيش الأمريكي يكشف عن "طريقة هجوم" قد تكبد الصين هزيمة كبيرة إذا غزت تايوان... فيديو
الجيش الأمريكي يكشف عن "طريقة هجوم" قد تكبد الصين هزيمة كبيرة إذا غزت تايوان... فيديو
كشف الجيش الأمريكي عن "استراتيجية فعالة" للدفاع عن جزيرة تايوان، في حال تعرضها لاعتداء صيني، وذلك اعتمادا على نتائج مناورات افتراضية أجرتها القوات الجوية... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T13:03+0000
2022-05-24T13:03+0000
2022-05-24T13:03+0000
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وأثبتت المناورات أن أسرابًا من المسيرات العسكرية المتصلة ببعضها من خلال شبكة معقدة وذاتية التحكم ستشكل عامل حاسما في الدفاع عن جزيرة تايوان بوجه أي اعتداء صيني.وذكر تقرير وزارة الدفاع أن الرادارات لا يمكنها التمييز بين طائرة F-35 وبين 1000 مسيرة تسير بسرعة فوق صوتية فوق تايوان، ما سيشكل حماية للطائرات المقاتلة باهظة الثمن كما أن أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات لن تتمكن من القضاء على هذه الكتلة الضخمة.وبحسب التقرير، فقد لوحظ خلال إحدى المناورات، أن استخدام هذا السرب من الطائرات المسيرة سهّل تمويه وصول طائرات مقاتلة حقيقية، كما كان من شأنه استنزاف ذخائر الصينيين وتمرير الطائرات المقاتلة.وشملت المناورات التي بدأ تنفيذها منذ عامين، عمليات محاكاة لدمجها في سيناريوهات الدفاع عن تايوان ضد "الغزو" الصيني المحتمل.وكشفت النتائج أن المسيرات المنخفضة التكلفة والمرتبطة بشبكة ذكاء اصطناعي متطورة، تستطيع تغيير مجرى العلميات في الميدان لصالح الجيش لتايواني.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان
الجيش الأمريكي يكشف عن "طريقة هجوم" قد تكبد الصين هزيمة كبيرة إذا غزت تايوان... فيديو
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كشف الجيش الأمريكي عن "استراتيجية فعالة" للدفاع عن جزيرة تايوان، في حال تعرضها لاعتداء صيني، وذلك اعتمادا على نتائج مناورات افتراضية أجرتها القوات الجوية الأمريكية بالتنسيق مع مراكز أبحاث.
وأثبتت المناورات أن أسرابًا من المسيرات العسكرية المتصلة
ببعضها من خلال شبكة معقدة وذاتية التحكم ستشكل عامل حاسما في الدفاع عن جزيرة تايوان بوجه أي اعتداء صيني.
وذكر تقرير وزارة الدفاع أن الرادارات لا يمكنها التمييز بين طائرة F-35 وبين 1000 مسيرة تسير بسرعة فوق صوتية فوق تايوان، ما سيشكل حماية للطائرات المقاتلة باهظة الثمن كما أن أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات لن تتمكن من القضاء على هذه الكتلة الضخمة.
وبحسب التقرير، فقد لوحظ خلال إحدى المناورات، أن استخدام هذا السرب من الطائرات المسيرة سهّل تمويه وصول طائرات مقاتلة حقيقية، كما كان من شأنه استنزاف ذخائر الصينيين وتمرير الطائرات المقاتلة.
وشملت المناورات التي بدأ تنفيذها منذ عامين، عمليات محاكاة لدمجها في سيناريوهات الدفاع عن تايوان ضد "الغزو" الصيني المحتمل.
وكشفت النتائج أن المسيرات المنخفضة التكلفة والمرتبطة بشبكة ذكاء اصطناعي متطورة، تستطيع تغيير مجرى العلميات في الميدان لصالح الجيش لتايواني.