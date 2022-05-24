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https://arabic.sputniknews.com/20220524/الحكم-على-خروف-بالسجن-3-أعوام-جنوبي-السودان-بتهمة-القتل-1062651582.html
الحكم على خروف بالسجن 3 أعوام جنوبي السودان بتهمة القتل
الحكم على خروف بالسجن 3 أعوام جنوبي السودان بتهمة القتل
تحدثت وسائل إعلام عن أنه تم الحكم على خروف بالسجن لمدة 3 أعوام بعد أن قتلت امرأة جنوبي السودان تبلغ 45 عاما. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T11:49+0000
2022-05-24T11:49+0000
مجتمع
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وبحسب موقع "LADBible" اعتقل الخروف بعد مهاجمته أدي تشابينج، 45 عاما، التي توفيت متأثرة بجراحها. وقالت الشرطة إنه بعد التحقيق في الحادث أحيلت القضية إلى المحكمة.وبحسب الحكم، سيبقى الكبش خلف القضبان لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب الحيوان إعطاء خمس أبقار لأسرة المتوفية كتعويض، وعندما يتم تحرير الكبش من السجن، سيتم بيعه.
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مجتمع

الحكم على خروف بالسجن 3 أعوام جنوبي السودان بتهمة القتل

11:49 GMT 24.05.2022
© Photo / pixabay/Ksenia_Vysotskayaخروف في البراري الطبيعية
خروف في البراري الطبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Photo / pixabay/Ksenia_Vysotskaya
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تحدثت وسائل إعلام عن أنه تم الحكم على خروف بالسجن لمدة 3 أعوام بعد أن قتلت امرأة جنوبي السودان تبلغ 45 عاما.
وبحسب موقع "LADBible" اعتقل الخروف بعد مهاجمته أدي تشابينج، 45 عاما، التي توفيت متأثرة بجراحها. وقالت الشرطة إنه بعد التحقيق في الحادث أحيلت القضية إلى المحكمة.
وبحسب الحكم، سيبقى الكبش خلف القضبان لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب الحيوان إعطاء خمس أبقار لأسرة المتوفية كتعويض، وعندما يتم تحرير الكبش من السجن، سيتم بيعه.
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:10 GMT
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