https://arabic.sputniknews.com/20220524/الحكم-على-خروف-بالسجن-3-أعوام-جنوبي-السودان-بتهمة-القتل-1062651582.html
الحكم على خروف بالسجن 3 أعوام جنوبي السودان بتهمة القتل
الحكم على خروف بالسجن 3 أعوام جنوبي السودان بتهمة القتل
تحدثت وسائل إعلام عن أنه تم الحكم على خروف بالسجن لمدة 3 أعوام بعد أن قتلت امرأة جنوبي السودان تبلغ 45 عاما. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T11:49+0000
2022-05-24T11:49+0000
2022-05-24T11:49+0000
مجتمع
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وبحسب موقع "LADBible" اعتقل الخروف بعد مهاجمته أدي تشابينج، 45 عاما، التي توفيت متأثرة بجراحها. وقالت الشرطة إنه بعد التحقيق في الحادث أحيلت القضية إلى المحكمة.وبحسب الحكم، سيبقى الكبش خلف القضبان لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب الحيوان إعطاء خمس أبقار لأسرة المتوفية كتعويض، وعندما يتم تحرير الكبش من السجن، سيتم بيعه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
الحكم على خروف بالسجن 3 أعوام جنوبي السودان بتهمة القتل
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تحدثت وسائل إعلام عن أنه تم الحكم على خروف بالسجن لمدة 3 أعوام بعد أن قتلت امرأة جنوبي السودان تبلغ 45 عاما.
وبحسب موقع
"LADBible" اعتقل الخروف بعد مهاجمته أدي تشابينج، 45 عاما، التي توفيت متأثرة بجراحها. وقالت الشرطة إنه بعد التحقيق في الحادث أحيلت القضية إلى المحكمة.
وبحسب الحكم، سيبقى الكبش خلف القضبان لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب الحيوان إعطاء خمس أبقار لأسرة المتوفية كتعويض، وعندما يتم تحرير الكبش من السجن، سيتم بيعه.