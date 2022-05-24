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الصين تزيد مشترياتها من النفط الروسي الأقل تكلفة
الصين تزيد مشترياتها من النفط الروسي الأقل تكلفة
زادت الصين وارداتها من نفط ESPO الروسي، الذي يتم إنتاجه في شرق سيبيريا، وفقًا لتقارير "بلومبرغ". 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T09:14+0000
2022-05-24T09:14+0000
روسيا
الصين
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وفقًا لشركة تحليلات الشحن Vortexa Ltd، فإن 20 من أصل 21 شحنة نفط من ميناء كوزمينو الروسي متجهة إلى الصين هذا الشهر مايو/أيار. وفقًا للخبراء، ستكون المشتريات في أبريل/نيسان ومايو أعلى بنسبة 20 في المئة من المتوسط.تعد مجموعة ESPO واحدة من أكثر الأنواع جاذبية بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مسافة التسليم القصيرة والتكلفة المنخفضة. وتشير الصحيفة إلى أن بكين تتفاوض مع موسكو بشأن احتمال تجديد احتياطياتها الاستراتيجية بالنفط الروسي الرخيص.
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روسيا, الصين

الصين تزيد مشترياتها من النفط الروسي الأقل تكلفة

09:14 GMT 24.05.2022
© AP Photoنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AP Photo
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زادت الصين وارداتها من نفط ESPO الروسي، الذي يتم إنتاجه في شرق سيبيريا، وفقًا لتقارير "بلومبرغ".
وفقًا لشركة تحليلات الشحن Vortexa Ltd، فإن 20 من أصل 21 شحنة نفط من ميناء كوزمينو الروسي متجهة إلى الصين هذا الشهر مايو/أيار. وفقًا للخبراء، ستكون المشتريات في أبريل/نيسان ومايو أعلى بنسبة 20 في المئة من المتوسط.
تعد مجموعة ESPO واحدة من أكثر الأنواع جاذبية بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مسافة التسليم القصيرة والتكلفة المنخفضة. وتشير الصحيفة إلى أن بكين تتفاوض مع موسكو بشأن احتمال تجديد احتياطياتها الاستراتيجية بالنفط الروسي الرخيص.
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