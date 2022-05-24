https://arabic.sputniknews.com/20220524/الصين-تزيد-مشترياتها-من-النفط-الروسي-الأقل-تكلفة-1062646288.html
الصين تزيد مشترياتها من النفط الروسي الأقل تكلفة
الصين تزيد مشترياتها من النفط الروسي الأقل تكلفة
زادت الصين وارداتها من نفط ESPO الروسي، الذي يتم إنتاجه في شرق سيبيريا، وفقًا لتقارير "بلومبرغ". 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T09:14+0000
2022-05-24T09:14+0000
2022-05-24T09:14+0000
روسيا
الصين
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وفقًا لشركة تحليلات الشحن Vortexa Ltd، فإن 20 من أصل 21 شحنة نفط من ميناء كوزمينو الروسي متجهة إلى الصين هذا الشهر مايو/أيار. وفقًا للخبراء، ستكون المشتريات في أبريل/نيسان ومايو أعلى بنسبة 20 في المئة من المتوسط.تعد مجموعة ESPO واحدة من أكثر الأنواع جاذبية بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مسافة التسليم القصيرة والتكلفة المنخفضة. وتشير الصحيفة إلى أن بكين تتفاوض مع موسكو بشأن احتمال تجديد احتياطياتها الاستراتيجية بالنفط الروسي الرخيص.
الصين
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين
الصين تزيد مشترياتها من النفط الروسي الأقل تكلفة
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زادت الصين وارداتها من نفط ESPO الروسي، الذي يتم إنتاجه في شرق سيبيريا، وفقًا لتقارير "بلومبرغ".
وفقًا لشركة تحليلات الشحن Vortexa Ltd، فإن 20 من أصل 21 شحنة نفط من ميناء كوزمينو الروسي متجهة إلى الصين هذا الشهر
مايو/أيار. وفقًا للخبراء، ستكون المشتريات في أبريل/نيسان ومايو أعلى بنسبة 20 في المئة من المتوسط.
تعد مجموعة ESPO واحدة من أكثر الأنواع جاذبية بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مسافة التسليم القصيرة والتكلفة المنخفضة. وتشير الصحيفة إلى أن بكين تتفاوض مع موسكو بشأن احتمال تجديد احتياطياتها الاستراتيجية بالنفط الروسي الرخيص.